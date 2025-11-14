Δούκας για την Αθήνα: Απαγορεύονται τα πατίνια σε πεζοδρόμια – Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τους τοξικοεξαρτημένους

Για ζητήματα που απασχολούν τον δήμο Αθηναίων, με έμφαση στο πρόβλημα με τα πατίνια, αλλά και στην καταγραφή αστέγων και τοξικοεξαρτημένών, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξη που έδωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, όπου και αποκάλυψε ότι στις 27/11 θα γίνει η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα. «Από τις 20 του μήνα θα είναι εδώ και θα αρχίσει να φωταγωγείται η πόλη, τα τεστάρουμε όλα από τώρα για να είναι πανέμορφη η Αθήνα», είπε.

Αναφερόμενος, λοιπόν, στα πατίνια που βρίσκονται διάσπαρτα σε δρόμους και πεζοδρόμια της πρωτεύουσας, ο Χ. Δούκας είπε ότι «η κανονιστική η καινούρια πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο και εφαρμόζεται. Δεν μπορείς να τα παρατάς όπου θες. Όταν κάποιος δεν τα αφήνει σε σωστό σημείο η κάρτα χρέωσης θα συνεχίζει να γράφει. Επίσης, απαγόρευση σε πολλές περιοχές αρχαιολογικούς χώρους και πάρκα, πάνω σε πεζοδρόμια δεν μπορείς να κάνει πατίνι, άμα κάνει υπάρχει φραγή. Υπάρχει λογισμικό, θα παγώνει το πατίνι. Θα μπαίνουν κόφτες στις πολύ μεγάλες ταχύτητες. Στην Ερμού επίσης, μόνο σαν πεζός. Πρέπει κι ο καθένας από εμάς να αναλαμβάνει και μία ευθύνη, να έχει μια κοινωνική συμπεριφορά. Πρέπει να μπει μια τάξη, να αγαπάμε την πόλη και να την σεβόμαστε».

Παράλληλα, για το ζήτημα του παρκαρίσματος στην πρωτεύουσα εξήγησε ότι «ανοίγουμε το παρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά, με 500 νέες θέσεις. Παλεύουμε να βρούμε κι άλλους χώρους, κλειστά παρκινγκ, και σε δύσκολές γειτονιές. Το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να πούμε ότι χρειάζεται μετρό και συγκοινωνία για να λυθεί. Πρέπει να αυξηθούν οι συρμοί. Έχουμε φτιάξει αναλυτική πρόταση για μέσα δημοτικής συγκοινωνίας, η γραμμή 4 του μετρό αργεί, η αλήθεια είναι, νομίζω μέσα στη θητεία μου δεν θα συμβεί αυτό, μέχρι Νοέμβρη του 28».

Όσον αφορά στην πρωτοβουλία του δήμου για καταγραφή αστέγων και τοξικοεξαρτημένων, ο Χ. Δούκας είπε ότι «για πρώτη φορά γίνεται καταγραφή αστέγων, φτιάχνουμε και το προφίλ τους, για να μπορούμε να τους επεξεργαστούμε. Ο δήμος Αθήνας έχει χώρους για να υποστηρίξει 200. Είμαστε γεμάτοι. Πρέπει να βρούμε επιπλέον χώρους και για αυτό φτιάξαμε και job center, 50 από αυτούς έχουν βρει και δουλειά. Οι τοξικοεξαρτημένοι, κάναμε καταγραφή, παρουσιάσαμε πλάνο, συμμετείχε το υπουργείο ασφάλειας, εσωτερικών. Είχαμε προτείνει μια δράση, δεν την δέχτηκε το υπουργείο Υγείας. Είπαν ότι θα το χειριστούν αυτοί, και δεν κάνανε τίποτα. Είναι πρωτοφανές να υπάρχουν δομές κι απέξω να πουλάνε ναρκωτικά. Γίνεται πιάτσα στα 20 μέτρα. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, είναι σκληρό έγκλημα και είναι ναρκέμποροι. Είναι μια εικόνα ντροπής».

Ο Χ. Δούκας για άλλη μια φορά άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την απόφασή της να πάρει την ευθύνη του καθαρισμού του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου από τον δήμο, λέγοντας ότι «στον Άγνωστο καθαρίζαμε και δεν υπήρχε καμία επίσημη διατύπωση ότι υπάρχει πρόβλημα από την κυβέρνηση. Πολλές φορές γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτό που ειπώθηκε για να αλλάξει ξαφνικά ο νόμος μετά τον Πάνο Ρούτσι, μας ενημέρωσαν ότι δεν γίνεται η δουλειά. Το πρόβλημα δεν είναι αισθητικό, όλη η χώρα είναι μαζί σε αυτόν τον πατέρα».

Τέλος αναφερόμενος στα του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, ο Χ. Δούκας είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στην πρώτη θέση. Απολύτως σαφές καμία συγκυβέρνηση με την ΝΔ. Πρέπει να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Να υπάρχει διάλογος με όσους συμφωνούν σε μια αλλαγή, ένας διάλογος που θα γίνει για να καταλάβουμε τις κοινές μας πεποιθήσεις και να πάρουμε μέτρα. Το συνέδριο πρέπει να έχει θέμα πολιτικό. Έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, χωρίς κομματικούς μηχανισμούς, πρέπει να έχει προστάγματα πολιτικά. Να ξέρει κι ο τελευταίος ψηφοφόρος τις ακριβώς θα κάνουμε διαφορετικό», ενώ ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο. Το κρίσιμο για έμενα είναι πριν τον Νοέμβριο του ’28 να δείχνω την δουλεία που κάνω».

