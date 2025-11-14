Ο Μητσοτάκης, οι «γαλάζιοι» και τα… ρεβύθια ΠΑΣΟΚ

Στο πηγαδάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη με γαλάζιους βουλευτές, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, στο εντευκτήριο, συζητήθηκε και η ακρίβεια. Μάλιστα ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι πάντα είναι ανοιχτός στο να ακούει τους βουλευτές και να του μεταφέρουν την εικόνα της κοινωνίας και η συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στα ρεβύθια.

Την έκπληξή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός για τα ρεβύθια που υποστήριξε μέσα στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι είναι 15 φορές ακριβότερα από ό,τι φεύγουν από το χωράφι και καταλήγουν στο ράφι λόγω των μεσαζόντων, με την Ντόρα Μπακογιάννη να επιβεβαιώνει ότι πράγματι τα όσπρια είναι ακριβά και ορισμένους παριστάμενους βουλευτές, όπως ο κ. Μπούρας και ο Γιώργος Αμυράς, να αποδίδουν αυτήν την αύξηση και στην έλλειψη νερού.

Κ. Μητσοτάκης: Ότι λέγεται μαθαίνεται ή ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις σχέσεις μας Πάντα κάναμε συναντήσεις. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος για κατ ιδίαν συναντήσεις και τα γεύματα ωραία είναι γίνονται ωραίες ζυμώσεις

Γ. Αμυράς: Θα βάλουμε και ρεβίθια ΠΑΣΟΚ

Τι είναι αυτά τα ρεβίθια; Έχουμε κανέναν να παράγει ρεβίθια στο νομό;

Ντ. Μπακογιάννη: είναι αλήθεια ότι τα όσπρια έχουν εκτιναχθεί και δεν καταλαβαίνω και γιατί

Γ. Τραγάκης : Έχουν λιγότερη παραγωγή λόγω έλλειψη νερού

Κ. Μητσοτάκης: Δεν είπε αυτό. Είπε από το χωράφι στο ράφι.. Δεν είπε αυτό ο ανδρουλάκης, είπε ότι είναι 15 φορές πιο ακριβό από το χωράφι στο ράφι

