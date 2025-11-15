«Γαλάζιο» reunion στη Φλώρινα: Δένδιας, Δημητριάδης και Νέζης μαζί σε γλέντι

Το παραδοσιακό καζάνι που διοργάνωσε στη Φλώρινα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Παπασωτηρίου, εξελίχθηκε στο πιο χαλαρό «γαλάζιο» reunion της περιόδου.

Στο γλέντι έφτασε πρώτος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την επίσκεψή του στο 1ο Σύνταγμα Πεζικού, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Στη Φλώρινα βρέθηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, μαζί με την οικογένειά του, γεγονός που σχολιάστηκε δεόντως από τους παρευρισκόμενους. Παρών και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης, ως ένδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου κρατάει ανοιχτή γραμμή παντού.

Επίσης, το «παρών» έδωσαν οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γραμματέας της Ν.Δ., Κώστας Σκρέκας, αλλά και η πρώην γραμματέας, Μαρία Συρεγγέλα. Αξίζει ειδική μνεία στον βουλευτή Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος έφτασε στο καζάνι… κατευθείαν από Βερολίνο, φέρνοντας μαζί του αέρα διεθνών διαλόγων του Delphi Economic Forum και του SWP.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι βουλευτές: Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στράτος Σιμόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Φώντας Μπαραλιάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Μαρία Αντωνίου, Στάθης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Γιώργος, Θόδωρος Καράογλου, Χρήστος Καπετάνος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Ζεμπίλης, Φάνης Παπάς, Σπύρος Κουλκουδίνας.

Το γαλάζιο παζλ συμπλήρωσαν η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Γιάννης Φυτόπουλος.

