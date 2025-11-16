Και αυτοδιοίκηση και κόμμα για τον Δούκα στη Λάρισα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το τερπόν μετά του ωφελίμου συνδύασε ο Χάρης Δούκας στη Λάρισα. Ο δήμαρχος της Αθήνας βρέθηκε στη θεσσαλική πόλη για αυτοδιοικητική εκδήλωση, καθώς μίλησε σε συνάντηση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την ευρύτερη περιοχή.
Έστειλε μάλιστα το μήνυμα, που είναι επίκαιρο μετά το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, ότι οι δήμοι πρέπει να είναι αυτόνομοι και πως η παράταξη της κεντροαριστεράς στον χώρο, της οποίας ηγείται, βάζει τέλος στη σιωπή. Και κυρίως προετοιμάζεται για μάχες και διεκδικήσεις, συγκροτώντας προοδευτικά μέτωπα.
Στη Λάρισα λοιπόν είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις όχι μόνο για τα αυτοδιοικητικά, αλλά και για την κεντρική πολιτική σκηνή και τα εσωκομματικά, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και στελέχη του Κινήματος, όπως ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Σωτήρης Σουλούκος, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας και άλλους.
