Και… πολιτικό μήνυμα από Αλαφούζο: Τι είπε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό δεν περιορίστηκε στα ποδοσφαιρικά, τα διαιτητικά, τα οικονομικά και το νέο γήπεδο – θέματα που καίνε τους φίλους της ομάδας.

Άγγιξε και γενικότερες πτυχές, με τρόπο μάλιστα που άφησε… εκτεθειμένη και τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός λοιπόν ρωτήθηκε κάποια στιγμή, με αφορμή κάποιες δικαστικές αποφάσεις κυρίως, πόση εμπιστοσύνη έχει στους θεσμούς. Η απάντησή του εξέπληξε και μάλλον δικαίωσε εκείνες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που έχουν εκφράσει ανάλογες απόψεις: Ελάχιστη είπε ο κ. Αλαφούζος. Ο οποίος μάλιστα επέμεινε και στα προβλήματα διαφθοράς που παραμένουν.

Άρα, έστω και έμμεσα, αλλά με σαφή τρόπο, το μήνυμα που έστειλε ήταν σκληρό…

Διαβάστε επίσης:

Μετά τον Μητσοτάκη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ

Και αυτοδιοίκηση και κόμμα για τον Δούκα στη Λάρισα

Εκλογικά σενάρια για το 2026