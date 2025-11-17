search
17.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.11.2025 12:02

Γαβρόγλου: Να αντιμετωπίσουμε το βιβλίο του Τσίπρα με σοβαρότητα

17.11.2025 12:02
Για την εμπλοκή του στη διαμόρφωση του περιεχομένου του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφορεί στις 25 Νοεμβρίου, μίλησε ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και – πλέον – συνεργάτης για θέματα παιδείας και πολιτικής εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο του τέως πρωθυπουργού στο ΕΡΤ NEWS.

Πιο αναλυτικά ο πρώην υπουργός επιβεβαίωσε τη συζήτηση του περιεχομένου του βιβλίου, παρέχοντας τη δική του εμπειρία για να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα πριν από τη δημοσίευση. «Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι προσωπικό μόνο. Καταθέτει σαφείς πολιτικές απόψεις για το παρελθόν και το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ορισμένα πρόσωπα της Αριστεράς, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επισημαίνοντας ότι η κριτική πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, αντί για κουτσομπολίστικη προσέγγιση.

Τέλος, ο πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι το βιβλίο αποτελεί πολιτικό γεγονός, καλώντας σε σοβαρή δημόσια συζήτηση για τα περιεχόμενα και τα μηνύματα που φέρει:

«Δεν λέω να το αποθεώσουμε όλοι, αλλά να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, γιατί περιέχει στοιχεία που μας κάνουν να ξανασκεφτούμε τις αποφάσεις μας».

