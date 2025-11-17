Μια οδυνηρή εξήγηση για τη στροφή Χριστοδουλάκη απέναντι στον Δούκα και στη στρατηγική των προοδευτικών μετώπων

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν από τους βασικούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν διαρκώς για την ανάγκη δημιουργίας μετώπων με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Μάλιστα ήταν εκείνος που εκπροσώπησε το ΠΑΣΟΚ προκαλώντας πολλές συζητήσεις στην εκδήλωση με τίτλο “απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος” στην οποία συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Λίγες μέρες πριν όμως έστρεψε τα πυρά του στον Χάρη Δούκα και σε όσους μιλούν για την ανάγκη να υπάρξουν δίαυλοι με τα κόμματα του χώρου και με αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Η έντονη μετατόπιση του προκάλεσε εύλογες απορίες σε όσους τον παρακολουθούν. Γνωρίζοντες τις εξελίξεις στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι αυτή η μεταστροφή του δεν είναι και τόσο τυχαία.

Εκτιμούν ότι τηρεί τη γραμμή Ανδρουλάκη αποφεύγοντας τριβές μαζί του, προκειμένου να μην πάρει την έδρα της Ανατολικής Αττικής για τον εαυτό του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας τον έτσι εκτός Βουλής.

Ενδιαφέρουσα ανάγνωση που ίσως εξηγεί την αλλαγή πλεύσης από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο οποίος είναι λογικό (είναι άραγε;) να έχει αγωνία για την επανεκλογή του όπως όλοι οι βουλευτές.

Διαβάστε επίσης:

Γαβρόγλου: Να αντιμετωπίσουμε το βιβλίο του Τσίπρα με σοβαρότητα

Συνεχίζει τα… ψώνια ο Δένδιας – Στις ΗΠΑ (και) για drones

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη