Ο Τασούλας στην Κύπρο

Την Παρασκευή είναι η μέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Κύπρο.
Θα βρίσκεται από Πέμπτη στο νησί και το πρωί της Παρασκευής θα είναι σε τελετή για την ΕΛΔΥΚ όπου θα μιλήσει ενώ λόγο θα βγάλει και ο Χριστοδουλίδης.
Ο Τασούλας θα παρασημοφορήσει και τη σημαία της ΕΛΔΥΚ.
Οι δυο τους θα συναντηθούν και κατ’ ιδίαν στο Προεδρικό Μέγατο της Κύπρου
