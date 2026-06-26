Ρέθυμνο: Βρήκε νεκρό τον 32χρονο γιο του κοντά στο σπίτι τους

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ο αιφνίδιος θάνατος ενός 32χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι, σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τον άτυχο άνδρα βρήκε ο πατέρας του σε σημείο κοντά στην οικογενειακή κατοικία, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, μετά την αυτοψία και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 32χρονος.

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