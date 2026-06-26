search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 11:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 10:45

Ρέθυμνο: Βρήκε νεκρό τον 32χρονο γιο του κοντά στο σπίτι τους

26.06.2026 10:45
ekav_paralia_2108_1460-820_new
φωτογραφία αρχείου

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ο αιφνίδιος θάνατος ενός 32χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι, σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τον άτυχο άνδρα βρήκε ο πατέρας του σε σημείο κοντά στην οικογενειακή κατοικία, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, μετά την αυτοψία και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 32χρονος.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη – Πάνω από 500.000 η λεία τους (photos)

Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο στον Έβρο

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Σήμερα η απολογία του 43χρονου – Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aristoteleio apth thessaloniki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τέμπη: Το ΑΠΘ «τίμησε» τα θύματα με… πλαστική ταμπέλα που ήδη έσπασε (Video)

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

ASAP Rocky: Η ατάκα του σε συναυλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις – Θαυμαστές ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει (Video)

itsotakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Μαξίμου – Συνάντηση με τον Μητσοτάκη

gambling_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή Παιγνίων: Μήνυση κατά 18 influencers για παράνομη διαφήμιση τζόγου

gallia-kafsonas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καύσωνας στη Γαλλία: Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό – Φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

germania
ΚΟΣΜΟΣ

Επική τάπα Γερμανίδας βουλευτή σε στέλεχος της Ακροδεξιάς: Τον συνέκρινε με… κλειτορίδα

mitsotakis periodeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερις περιφέρειες και μία καθαρή απόσταση από το 30%  - Γιατί τρέχει η ΝΔ να προλάβει «μόνιμη βλάβη» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 11:33
aristoteleio apth thessaloniki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τέμπη: Το ΑΠΘ «τίμησε» τα θύματα με… πλαστική ταμπέλα που ήδη έσπασε (Video)

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

ASAP Rocky: Η ατάκα του σε συναυλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις – Θαυμαστές ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει (Video)

itsotakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Μαξίμου – Συνάντηση με τον Μητσοτάκη

1 / 3