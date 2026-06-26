Χαλάνδρι: Απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς και με όπλο – ρέπλικα γειτόνισσά του

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45χρονος συνελήφθη στο Χαλάνδρι το βράδυ της Πέμπτης (25/6), αφού προηγήθηκε επεισόδιο με γειτόνισσά του και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς.
Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρω στις οκτώ το βράδυ, στην οδό Παμφυλίας, ο 45χρονος φέρεται να απείλησε την 25χρονη ένοικο της ίδιας πολυκατοικίας με όπλο-ρέπλικα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
Ο άνδρας φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τους αστυνομικούς που έφθασαν στο σημείο και οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.
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