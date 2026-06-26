Πανελλαδικές: Πώς θα κινηθούν οι βάσεις ανά πεδίο, πού θα ανέβουν και πού θα κριθούν

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε χθες, Πέμπτη 25 Ιουνίου, τις βαθμολογίες των περίπου 80.000 υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επιδόσεών τους.

Αν και τα δεδομένα προσφέρουν μία πρώτη εικόνα για την πορεία των βαθμολογιών, δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής.

Όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί αναλυτές και διαβάζουμε στο protothema.gr και σε ρεπορταζ της Βασιλικής Χρυσοστομίδου, οι προβλέψεις παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες για τους εξής βασικούς λόγους: αφενός, οι διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας, που εφαρμόζει κάθε σχολή και τμήμα επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των μορίων – αυτό σημαίνει, ότι ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες βασικών μαθημάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εικόνα από τμήμα σε τμήμα, ιδιαίτερα στις σχολές υψηλής ζήτησης.

Από την άλλη, τα διαθέσιμα στατιστικά δεν αποτυπώνουν τον ακριβή τρόπο κατανομής των μορίων των υποψηφίων. Επιπλέον, ο βαθμός αβεβαιότητας ενισχύεται από το πως θα διαμορφωθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος και φυσικά, από την αποτύπωση των προτιμήσεων των υποψηφίων στα μηχανογραφικά δελτία.

Με άλλα λόγια, δύο τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου μπορεί να εμφανίσουν διαφορετική πορεία στις βάσεις, ακόμη και αν οι γενικές επιδόσεις των υποψηφίων κινούνται στα ίδια επίπεδα.

Τι δείχνουν τα στατιστικά

Οι πρώτες συγκρίσεις επικεντρώνονται κυρίως στις υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις, της κλίμακας 16-20 δηλαδή, καθώς στη συγκεκριμένη κλίμακα μπορούν να εξαχθούν πιο αξιόπιστες ενδείξεις για τις τάσεις των βάσεων.

Στις μεσαίες και χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες, οι μεταβολές επηρεάζονται από περισσότερους παράγοντες, γεγονός που καθιστά τις προβλέψεις ακόμη πιο δύσκολες.

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, οι επιδόσεις των αριστούχων παρουσιάζουν φέτος μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2025.

Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία εμφανίζει ελαφρά βελτίωση, τα Αρχαία Ελληνικά μικρή υποχώρηση, ενώ καλύτερη εικόνα καταγράφεται στην Ιστορία και σε μικρότερο βαθμό, στα Λατινικά.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές στις βάσεις των περισσότερων σχολών του πεδίου σε σχέση με το 2025, με πιθανές ορισμένες σε επιμέρους τμήματα. Κυρίως στις Νομικές Σχολές, δεν αποκλείονται περιορισμένες μεταβολές λόγω της βαρύτητας των Αρχαίων Ελληνικών.

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Σπουδών

Στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες η εικόνα είναι πιο αισιόδοξη.

Οι υψηλές επιδόσεις αυξάνονται στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Χημεία ενώ η σημαντικότερη βελτίωση καταγράφεται στη Φυσική.

Καθώς τα Μαθηματικά και η Φυσική έχουν αυξημένη βαρύτητα σε πολλά πολυτεχνικά τμήματα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν στην εκτίμηση ότι αρκετές βάσεις ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά χωρίς όμως να αναμένονται οριζόντιες αυξήσεις σε όλες τις σχολές.

Υπενθυμίζεται, ότι οι τελικές προτιμήσεις των υποψηφίων εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

3ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Υγείας

Στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής τα δεδομένα είναι περισσότερο σύνθετα καθώς παρατηρείται ιδιαίτερα αισθητή άνοδος στους αριστούχους της Φυσικής.

Βελτιωμένη είναι επίσης, η εικόνα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ενώ αντίθετα, η Χημεία παρουσιάζει μικρή υποχώρηση και η Βιολογία εμφανίζει αισθητά μεγαλύτερη μείωση των υψηλών επιδόσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι Ιατρικές και γενικότερα οι Σχολές Υγείας εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μικρές αυξομειώσεις με τη συνολική εικόνα να παραπέμπει περισσότερο σε συγκρατημένη άνοδο παρά σε μεγάλες μεταβολές.

4ο Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Στις Οικονομικές Επιστήμες και στην Πληροφορική οι διαφορές είναι μικτές.

Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία παρουσιάζει οριακή βελτίωση, τα Μαθηματικά κινούνται επίσης ελαφρώς ανοδικά, η Πληροφορική παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ στην Οικονομία καταγράφεται αισθητή πτώση στις υψηλές βαθμολογίες.

Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις βάσεις ανάλογα με το τμήμα χωρίς να διαμορφώνεται μία ενιαία κατεύθυνση για όλες τις βάσεις του πεδίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Από τις πρώτες αναλύσεις των βαθμολογιών, που ανακοινώθηκαν, το 2ο Επιστημονικό Πεδίο εμφανίζει τις περισσότερες πιθανότητες για ανοδικές μεταβολές, κυρίως σε πολυτεχνικά και θετικά τμήματα, όπου οι αυξημένες επιδόσεις στα μαθήματα βαρύτητας επηρεάζουν σημαντικά τη μοριοδότηση.

Στο 1ο Πεδίο οι μεταβολές αναμένονται περιορισμένες ενώ στο 3ο, οι Σχολές Υγείας πιθανότητατα θα κινηθούν με μικρές αυξομειώσεις.

Στο 4ο Πεδίο εκτιμάται ότι η εικόνα θα διαφέρει αισθητά ανά τμήμα καθώς οι διαφοροποιήσεις στα επιμέρους μαθήματα δεν οδηγούν σε μία κοινή τάση.

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής θα κινηθούν περίπου στα επίπεδα του 2025, με μικρές μόνο αποκλίσεις μεταξύ των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων.

Αν και η αγωνία των υποψηφίων αυτή την περίοδο είναι αναμενόμενη, απαιτείται ψυχραιμία και αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μηχανογραφικό δελτίο θα πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές επιθυμίες κάθε μαθητή ή μαθήτριας και όχι τις προβλέψεις για τις βάσεις.

Με άλλα λόγια, η επιλογή των σχολών πρέπει να γίνει σαν ο υποψήφιος να διαθέτει το μέγιστο δυνατό αριθμό μορίων.

*Οι πίνακες είναι του Γιάννη Ζαμπέλη, καθηγητή Μαθηματικών και εκπαιδευτικού αναλυτή για τις εκτιμήσεις Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και του Γενικού Μέσου Όρου ανά Επιστημονικό Πεδίο

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