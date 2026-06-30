Θεσσαλονίκη: Πτώμα εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου

Το πτώμα μίας γυναίκας αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε το πρωί σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ερευνώνται όλα τα αίτια για τις συνθήκες θανάτου του και το πώς βρέθηκε στον φεγγίτη.

Να σημειωθεί πως στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, η σορός ανήκει σε μια τρανς γυναίκα, νεαρής ηλικίας και φέρεται να ήταν στον φωταγωγό από χθες.

Νωρίτερα βρέθηκε κι άλλο πτώμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς ένας 39χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

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