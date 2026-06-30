Ηράκλειο: 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγικό δυστύχημα με έναν άνδρα ηλικίας 60 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr, η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Στίρονας όταν ο 60χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ και το κλιμάκιο Πύργου με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον άτυχο άνδρα και να τον παραδίδουν χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.

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