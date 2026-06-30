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30.06.2026 09:16

Μεγάλη φωτιά στη Λούτσα Εύβοιας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

30.06.2026 09:16
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8:30 είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και υποδομές κι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ρεματιά, με πλούσια φυτοκάλυψη ενώ κοντά υπάρχουν καλλιέργειες, κυρίως με ελιές.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς να είναι στην κατηγορία 3 (υψηλός).

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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