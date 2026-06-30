Πανελλήνιες 2026: Τέλος χρόνου για την απόκτηση κωδικού υποβολής Μηχανογραφικού – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Εκπνέει σήμερα Τρίτη (30/06) η προθεσμία για τη απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία απόκτησης του προσωπικού κωδικού ασφαλείας.

Πανελλήνιες 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για το Μηχανογραφικό

Ο συγκεκριμένος κωδικός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας θα δηλωθούν οι σχολές προτίμησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι επιλογές για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Η διαδικασία αφορά:

τους υποψηφίους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026,

τους αποφοίτους προηγούμενων ετών που διεκδικούν εισαγωγή μέσω του ποσοστού 10%,

τους τελειόφοιτους που επιθυμούν να καταθέσουν αποκλειστικά Παράλληλο Μηχανογραφικό για φοίτηση σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή συμμετείχαν στις εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης και τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο.

Μετά την παραλαβή του κωδικού, οι υποψήφιοι θα μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, μία διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι επιλογές των σχολών θα πρέπει να γίνουν με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), τα ειδικά μαθήματα όπου απαιτούνται, τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής.

Τι ισχύει για όσους λάβουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν υποβάλλουν Μηχανογραφικό στην παρούσα φάση. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων, οπότε και θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή των επιλογών τους.

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