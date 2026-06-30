Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων – Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες

Η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει νέα παράταση. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30ή Νοεμβρίου, ενώ είχε δοθεί στη συνέχεια παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet και είναι απλή για τους υπόχρεους.

Η υποχρέωση αφορά ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε επαγγελματικούς ή μικτούς χώρους, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ήδη καταχωριστεί ή πιστοποιηθεί σε άλλο μητρώο.

Με τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων ανά ανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών

2.500 ευρώ για επαγγελματικούς ή μικτής χρήσης χώρους

5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

Στην πράξη, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα είναι δυνατό να συντηρούνται νόμιμα.

Από την 1 Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.

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