Έσβησε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Video)

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Χάρη στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (29/6) βορειοδυτικά της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά έκαιγε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα που βρίσκεται κοντά σε ιδιωτικά σχολεία και κολέγια.
Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή.
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