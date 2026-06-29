«Πιστεύω ότι ήταν ιατρικό λάθος»: Δικαίωση ζητά ο σύζυγος της 35χρονης από τη Λιβαδειά που πέθανε μετά τη γέννα (Video)

Αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα του, λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, εμφανίζεται ο σύζυγος της 35χρονης Βιοσάνας από τη Λιβαδειά.

Ο ίδιος περιγράφει μια δραματική αναμονή μέσα στο νοσοκομείο και δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη.

«Θέλω να τιμωρηθεί όποιος φταίει»

Ο σύζυγος της 35χρονης θεωρεί βέβαιο πως πίσω από τον θάνατό της υπάρχει ιατρικό λάθος, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που του παρουσίαζαν στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς ήταν καθησυχαστική, σε αντίθεση με όσα έμαθε στη συνέχεια στο Θριάσιο.

Όπως ανέφερε: «Περιμένω τις τοξικολογικές εξετάσεις. Θα συμβουλευτώ και τον δικηγόρο μου και θα πράξω ανάλογα. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμέλεια, το παραμικρό λάθος, μια βελόνα, θα το φτάσω μέχρι το τέλος με όσες δυνάμεις έχω. Θέλω να τιμωρηθεί όποιος φταίει. Πιστεύω ότι ήταν ιατρικό λάθος, γιατί όλα στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς ήταν πολύ χαλαρά. Δηλαδή, μου έλεγαν ότι είναι όλα καλά. Δεν μου έδωσαν την εντύπωση ότι πρέπει να ανησυχώ. Στο Θριάσιο μου είπαν την αλήθεια. Με πήρε μέσα ο γιατρός και μου είπε “Δεν ξέρω τι σας έχουν πει στη Λιβαδειά, αλλά η κοπέλα είναι πολύ βαριά”. Δεν είχε προβλήματα υγείας. Η ίδια ήθελε να γεννήσει με καισαρική και το πρώτο γιατί ήταν μεγάλο μωρό. Είχε κάνει μια αποβολή πριν τρία χρόνια. Είχε κάνει καθαρισμό στον ίδιο τον γιατρό γιατί πριν ενάμιση χρόνο είχε ξαναμείνει έγκυος αλλά τις πρώτες εβδομάδες δεν πήγε καλά. Αν υπάρχει το παραμικρό λάθος από το νοσοκομείο, εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά κατά του νοσοκομείου».

Δεν τον είχαν ενημερώσει για την αφαίρεση της μήτρας

Μετά τον τοκετό με καισαρική, η 35χρονη παρουσίασε σοβαρή αιμορραγία και οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση μήτρας. Ο σύζυγός της, όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν είχε καμία ενημέρωση εκείνη τη στιγμή.

Ο ίδιος τόνισε: «Δεν έχω μιλήσει με το νοσοκομείο, ούτε τον είδα τον γιατρό. Δεν έχω μιλήσει από εκείνη την ημέρα» και συμπλήρωσε: «Δεν γνώριζα για την αφαίρεση της μήτρας, το έμαθα αφού της την αφαίρεσαν, στις 3 η ώρα. Δεν είχε τίποτα, κανένα πρόβλημα υγείας. Γέννησε, έκανε ένα υγιέστατο μωρό, και αυτό έχει βγει από μια υγιέστατη κοιλιά, από μια υγιέστατη μάνα. Δεν είχε τίποτα. Ο ίδιος ο γιατρός την παρακολουθούσε και δεν μας είχε πει κάτι για να ανησυχήσουμε. Όλα πήγαιναν μια χαρά».

Οι δραματικές ώρες στο νοσοκομείο

Ο σύζυγος της 35χρονης περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την αναμονή του στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό, σημειώνοντας ότι για ώρες λάμβανε διαβεβαιώσεις πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Όταν ενημερώθηκε τελικά για επιπλοκή, του είπαν ότι θα χρειαστεί διακομιδή στην Αθήνα «για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε εδώ στη Λιβαδειά».

Σύμφωνα με όσα είπε, στο Θριάσιο έμαθε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή απ’ όσο του είχαν παρουσιάσει: «Στις 3 μου είπαν ότι είχε εσωτερική αιμορραγία, ότι αιμορράγησε κολπικά ενώ την είχαν ράψει από τη γέννα και ότι έπρεπε να την ξανανοίξουν για να της αφαιρέσουν τη μήτρα. Αφού το έκαναν και αυτό, την είχαν σταθεροποιήσει, της είχαν χορηγήσει αίμα και μου είπαν ότι έπρεπε να την πάνε σε άλλο νοσοκομείο στην Αθήνα για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε εδώ στη Λιβαδειά. Ρώτησα αν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχώ. “Όχι, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς” μου είπε ο γυναικολόγος με τον αναισθησιολόγο. Δεν γνώριζα τίποτα. Εμένα μου έφεραν στις 10 το μωρό και μου είπαν: “Είχαμε μια εσωτερική αιμορραγία, η μήτρα έκανε κάποιες συσπάσεις, αλλά την καταφέραμε. Δεν είναι κάτι. Μην ανησυχείς. Την έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί και θα κατέβει σε λίγο, θα τη δεις”. Αυτά μου τα είπαν πρώτη φορά, όταν μου έφεραν το μωρό. Πέρασε μια ώρα, τίποτα. Ρωτάω τις νοσοκόμες μετά: “Πού είναι η γυναίκα μου; Γιατί δεν κατεβαίνει;”. “Θα κατέβει σε λίγο”, μου έλεγαν. “Πού είναι ο γιατρός; Δεν τον έχω δει εδώ και δύο ώρες”. “Έχει χειρουργεία”, μου απαντούσαν. Και μετά 15:00 η ώρα κατέβηκε ο γιατρός».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πλήρης εικόνα για την κρίσιμη κατάσταση τού αποκαλύφθηκε την επόμενη ημέρα: «Οι γιατροί στο Θριάσιο μου το είπαν την άλλη μέρα το πρωί, αλλά εγώ το είχα καταλάβει γιατί εγώ την είδα τη γυναίκα μου. Ζήτησα τα μεσάνυχτα να τη δω και ήταν κρύα».

«Περιμέναμε αυτό το μωρό πέντε χρόνια»

Με εμφανή συγκίνηση, ο σύζυγος της Βιοσάνας ανέφερε πως η τελευταία τους στιγμή μαζί ήταν πριν τη γέννα, όταν της ευχήθηκε να πάνε όλα καλά και τη φίλησε, υπογραμμίζοντας ότι το παιδί τους ήρθε μετά από πολυετή αναμονή: «Περιμέναμε αυτό το μωρό πέντε χρόνια».

Παράλληλα, σχολίασε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί μια τόσο τραγική εξέλιξη: «Δεν είχα ανησυχήσει τόσο πολύ γιατί πλέον είμαστε στο 2026. Δεν σου πάει καν το μυαλό ότι μπορεί να φύγει μια γυναίκα από μια απλή αιμορραγία στη γέννα».

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