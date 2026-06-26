Τραγωδία στο Θριάσιο: 33χρονη λεχώνα πέθανε από σηψαιμία

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Τον θάνατο βρήκε από σηψαιμία 33χρονη λεχώνα που νοσηλευόταν στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας.
Η 33χρονη από το Δίστομο έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωρό στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Λιβαδειάς. Η χαρά της μητρότητας μετατράπηκε αστραπιαία σε εφιάλτη, καθώς η νεαρή λεχώνα εκδήλωσε αντισηπτικό σοκ.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αλλά ο οργανισμός της δεν άντεξε και, δυστυχώς, χθες το απόγευμα κατέληξε, σύμφωνα με το thriassio. Θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.
Η υπόθεση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον θάνατο της γιατρού Μάγδας Πασβούρη στη Λέσβο.
Η άτυχη γιατρός κατέληξε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό κατά την αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν».
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