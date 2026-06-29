Ο καύσωνας κατηφορίζει στα Βαλκάνια: Ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα «βράσουν»

Ο καύσωνας που «γονάτισε» τη δυτική και κεντρική Ευρώπη κατηφορίζει στα Βαλκάνια και δεν θα αφήσει τη χώρα μας ανεπηρέαστη.

Σε «ευπαθείς» περιοχές, όπως είναι ο κάμπος Θεσσαλίας, περιοχές στην Κεντρική Μακεδονίας και Πελοπόννησος θα δούμε τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

«Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, πέρα από την ακρότητα των θερμοκρασιών, είναι ότι οι πληθυσμοί που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι σε τέτοιου επιπέδου θερμοκρασίες, σε αντίθεση με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υγιές να είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό που είχε πει μάλλον ο Βενιαμίν Φραγκλίνος πριν από 200 περίπου χρόνια ότι αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις», επεσήμανε ο ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τέτοιας κλίμακας κύμα καύσωνα. Είχε συμβεί ξανά πριν από επτά χρόνια, έχει συμβεί ξανά το 2003 και νομίζω ότι θα πρέπει πλέον πολύ σοβαρά όλες οι κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προσαρμογή στις νέες αυτές συνθήκες και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση για τον μετριασμό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ούτως ώστε να ανασχέσουν το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή», πρόσθεσε.

Ο πυρομετεωρολόγος τόνισε ότι πλέον οι καύσωνες είναι συχνότεροι. «Εκεί που είχαμε για παράδειγμα στη δική μας χώρα ένα κύμα καύσωνα ισχυρό κάθε 10 χρόνια, ενδέχεται να υπάρξουν δυο και τρία κύματα καύσωνα, τα οποία να είναι πάρα πολύ ισχυρά με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Και όλο αυτό φυσικά συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή», ανέφερε.

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