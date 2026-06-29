Κόλαφος από την εισαγγελέα για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Προτείνει την ενοχή των 2 κατηγορουμένων

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην αγόρευσή της στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

«Ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση εδώ μέσα είναι αυτός που λείπει: ο μικρός Άγγελος. Όλοι οι άλλοι έχουν την υπεράσπισή τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την ανάδειξη της αλήθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η εισαγγελέας προχώρησε σε αναλυτική αναδρομή στο χρονικό της υπόθεσης, ξεκινώντας από τη στιγμή που η Ελευθερία εγκαταστάθηκε στην Κρήτη μαζί με τον μικρό Άγγελο.

Όπως σημείωσε, η καθημερινότητά τους χαρακτηριζόταν από σοβαρά προβλήματα και συνθήκες διαβίωσης που δεν κάλυπταν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό, όπως επισήμανε, ότι δεν διέθεταν ούτε πάνες για τον 3χρονο.

Επισήμανε ακόμη ότι, κατά το διάστημα της συμβίωσης του ζευγαριού στο Ηράκλειο, κανείς από τους δύο δεν εργαζόταν, ενώ αναφέρθηκε και στις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο.

Όπως τόνισε, μόνο ένας μάρτυρας παρέμεινε απολύτως συνεπής σε όσα είχε καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Πρόκειται για γείτονα του ζευγαριού, ο οποίος, όπως υπενθύμισε, είχε περιγράψει τον 44χρονο ως άνθρωπο που «έχει τσακωθεί με την αλήθεια», χαρακτηρίζοντάς τον ακόμη «μανιακό ψεύτη» και «κλέφτη», ενώ είχε αναφέρει ότι «δεν τον είχε κανείς σε υπόληψη».

Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. «Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι. Και ας μη βρήκε κανένας το θάρρος να μας πει τι έγινε και του έκοψαν βίαια τη ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Και οι δύο λένε ψέματα»

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για κακώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένα περιστατικά ή ατυχήματα. «Είναι πάρα πολλές οι βλάβες. Είναι συστηματικές, είναι βλάβες μεθοδευμένης πρόκλησης πόνου στο τρίχρονο παιδάκι, σε βάθος δύο μηνών», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό αυτό που εκτυλίχθηκε το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου. «Αυτό αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι, σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Αυτός ήταν ο μηχανισμός θανάτου», είπε.

Η εισαγγελέας έκανε ιδιαίτερη μνεία σε όσα κατέθεσε η μάρτυρας καθηγήτρια παιδοακτινολογίας, που ανέφερε ότι τραυματισμοί τέτοιας βαρύτητας απαντώνται συνήθως σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. «Ειπώθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο κεφαλάκι ενός τρίχρονου παιδιού», σημείωσε.

Η ίδια ήταν κατηγορηματική ως προς τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. «Και οι δύο λένε ψέματα και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας. Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι. Έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών αρχίζουν να καταστρέφουν σιγά-σιγά τον Άγγελο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, κανείς από τους δύο δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. «Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ο ένας δεν γνωρίζει τι γίνεται στο σπίτι του, η άλλη δεν ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Σε ποιο μυαλό χωρούν αυτά;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη ειδικότερα στη μητέρα του Άγγελου, υποστήριξε ότι δεν επέδειξε κανέναν δισταγμό απέναντι στην κακοποίηση του ίδιου της του παιδιού. «Η μητέρα δεν είχε κανέναν δισταγμό για τον βασανισμό του παιδιού της», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, «προφανώς και κάπνιζε και εκείνη, προφανώς προκάλεσε και αυτή εγκαύματα στο σώμα του Άγγελου».

Η εισαγγελέας της έδρας ήταν απόλυτα κατηγορηματική ότι για την μητέρα δεν τίθεται ζήτημα ακαταλόγιστου, ακόμα και μειωμένου καταλογισμού, αποτρέποντας την υπεράσπιση να προβάλλει αντίστοιχο ισχυρισμό: «Μην τολμήσετε να το κάνετε».

«Να κηρυχτούν ένοχοι και οι δύο – Να τιμωρηθούν παραδειγματικά»

Υποστήριξε ότι η 27χρονη μητέρα είχε πλήρη επίγνωση των όσων συνέβαιναν στο παιδί της και της οδύνης που βίωνε. «Και η μαμά μπορεί να βλάπτει τον μικρό Άγγελο και φυσικά το κάνει. Μας νοιάζει ότι κατανοεί πως ένα παιδί υποφέρει και υποφέρει από πράξεις βίας», τόνισε.

Αναφερόμενη στον 44χρονο συγκατηγορούμενο, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης. «Δεν θέλει να μας τα πει για τους δικούς του λόγους», είπε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για όλες τις κατηγορίες, με κύρια αυτή την ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Επανέλαβε ότι «ψεύδονται οι κατηγορούμενοι», τους αποκάλεσε κατ’ επανάληψη ανάλγητους, και τόνισε πως «η μετάθεση της ευθύνης το μόνο που αποπνέει είναι η ενοχή του καθενός».

Ολοκληρώνοντας την πρότασή της, ζήτησε από το δικαστήριο την παραδειγματική τιμωρία και των δύο.

Κλείνοντας την αγόρευσή της η εισαγγελέας αναφέρθηκε ειδικά στη μητέρα του Άγγελου, καθώς κατ’ επανάληψη, στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αλλά και στην απολογία της προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ακόμα και σήμερα πιστεύει πως ο Άγγελος ζει. «Μπορεί να λέει ότι θέλει να βγει από τη φυλακή και να συναντήσει τον Άγγελο, δήθεν ότι είναι ζωντανός. Όμως να είναι σίγουρη ότι ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε».

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου.

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