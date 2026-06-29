Συνελήφθη Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια

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Ένας 28χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας από τις Αρχές, καθώς ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια πριν από δύο εβδομάδες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος συνελήφθη μετά από επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.
Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ο 25χρονος εκτελέστηκε εν ψυχρώ στον Λόφο του Στρέφη καθώς έβγαζε το σκυλί του βόλτα το βράδυ. Η υπόθεση αφορά ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κυκλώματα ναρκωτικών.
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