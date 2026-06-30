Καιρός: Τυπικό ελληνικό καλοκαίρι με απόλυτα ελεγχόμενη ζέστη, την ώρα που η Ευρώπη απειλείται με μπουρίνια και θερμική καταπόνηση!

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι ένα καυτός αφρικανικός εφιάλτης από τα δυτικά της ηπείρου ετοιμάζεται να «καταπιεί» και τη χώρα μας. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, το τοπίο για να μην ανησυχείτε άδικα. Η Ελλάδα δεν είχε, ούτε πρόκειται να έχει την παραμικρή σχέση με τις ακραίες θερμοκρασίες που έπνιξαν πρόσφατα τη δυτική Ευρώπη. Αντίθετα, το φετινό καλοκαίρι στην πατρίδα μας κυλά υποδειγματικά, με τον υδράργυρό μας να χορεύει γύρω από τους μέσους όρους της εποχής χωρίς υπερβολές.

Η αλήθεια είναι ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αλλάζει ριζικά. Το ισχυρό κύμα ζέστης που ταλαιπώρησε τόσες χώρες έχει μετατοπιστεί στα Βαλκάνια και μέσα στο επόμενο 48ωρο θα αποτελεί παρελθόν. Καθώς αποχωρεί, αφήνει πίσω του μια βαριά κληρονομιά με επικίνδυνες καταιγίδες στην καρδιά της Ευρώπης. Στην δική μας γειτονιά, το μόνο που θα φτάσει είναι μερικά απομεινάρια αυτών των θερμών αερίων μαζών. Αυτά θα προκαλέσουν ένα σύντομο, τετραήμερο ανέβασμα της θερμοκρασίας, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν συνιστά καύσωνα και θα συνοδεύεται καθημερινά από τις γνωστές μας απογευματινές μπόρες.

Μετά το παρατεταμένο σφυροκόπημα της ζέστης στην Ευρώπη, η ατμοσφαιρική πίεση αλλάζει. Ο υποτροπικός αντικυκλώνας που λειτουργούσε σαν θερμικό καπάκι υποχωρεί, ανοίγοντας την πόρτα σε μια βαθιά ατμοσφαιρική διαταραχή από τον βόρειο Ατλαντικό, η οποία φέρνει μαζί της πολύ ψυχρότερες αέριες μάζες στα ψηλά στρώματα της τροπόσφαιρας. Όταν αυτός ο παγωμένος αέρας συγκρουστεί βίαια με το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον που προϋπήρχε στην Ευρώπη, θα δημιουργηθεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καιρική ζώνη.

Το αποτέλεσμα θα είναι μια εκρηκτική ατμοσφαιρική αστάθεια που θα κρατήσει μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Στην Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να γεννηθούν ισχυρές καταιγίδες. Χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η περιοχή των Άλπεων βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καταστροφικές χαλαζοπτώσεις, ριπές ανέμων, μπουρίνια και καταρρακτώδεις βροχές ικανές να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες, ενώ μια πιθανή αποκοπή του συστήματος ίσως παρατείνει τα έντονα φαινόμενα.

Η χώρα μας θα δεχτεί τον απόηχο αυτής της αλλαγής, αλλά σε πολύ πιο ήπιο βαθμό. Παρόλο που το θερμόμετρο θα πάρει την ανηφόρα, η μεσημεριανή αστάθεια θα δηλώσει δυναμικά παρούσα. Ειδικά την ερχόμενη Τετάρτη και ακόμα περισσότερο την Παρασκευή, τα ηπειρωτικά τμήματα θα έρθουν αντιμέτωπα με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα έχουν ένταση. Το θετικό είναι ότι τα βράδια θα παραμείνουν δροσερά προσφέροντας ποιοτικό ύπνο, ενώ όλες οι παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα απολαμβάνουν πολύ πιο μαλακό καιρό καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας θα βρει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με καθαρό ουρανό, αν και το πρωί ίσως σημειωθούν κάποιες σκόρπιες ψιχάλες. Μετά το μεσημέρι, όμως, τα σύννεφα θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά. Ομπρέλα θα χρειαστεί στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ πιθανότητα για σύντομα φαινόμενα υπάρχει και στα νησιά του Ιονίου. Αντίθετα, ο ήλιος θα κυριαρχήσει στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το Αιγαίο, ενώ το βράδυ ο ουρανός θα καθαρίσει παντού με ξαστεριά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι εξασθενημένοι και μεταβλητοί, ενώ στο Αιγαίο θα φυσάει το γνωστό μας μελτέμι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα προσεγγίσει τους 35 βαθμούς στα περισσότερα κεντρικά τμήματα, με τις Κυκλάδες να κρατιούνται 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

Συγκεκριμένα, στους 36 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στη Λάρισα, την Καρδίτσα, την Άρτα, το Αγρίνιο, την Αττική, την Εύβοια, την Ηλεία και την Αργολίδα. Στα βόρεια, και ειδικότερα σε Κιλκίς, Δράμα και Κομοτηνή, το θερμόμετρο θα δείξει 37 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά και τα παράλια οι τιμές θα παραμείνουν απολύτως κανονικές για την εποχή.

Στην Αττική αναμένεται λιακάδα σε όλο τον νομό, με τους βοριάδες να πνέουν στα 5 μποφόρ και στα ανατολικά να αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει έως 36 με 37 βαθμούς, όμως στα νότια και ανατολικά παράλια η θάλασσα θα κρατήσει τη θερμοκρασία 2 με 6 βαθμούς χαμηλότερα.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ήλιο το πρωί, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα για σύντομες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι αργότερα θα γίνουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.

Αύριο το σκηνικό της ζέστης θα επαναληφθεί σχεδόν απαράλλαχτο στις ίδιες περιοχές. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει την κορύφωσή της, αγγίζοντας τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, πάντα όμως με τοπικά μπουρίνια στα βουνά τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Η ουσιαστική ανακούφιση έρχεται από το Σαββατοκύριακο, καθώς οι προγνώσεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα αρχίσει να κατηφορίζει επειδή τα μελτέμια στο Αιγαίο θα «γκαζώσουν» ξανά. Οι βοριάδες θα δροσίσουν την ανατολική χώρα και τα νησιά μας, επαναφέροντας τον καιρό στα γνώριμα και ήπια καλοκαιρινά του επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι και τις 5 Ιουλίου.

Τυπικό ελληνικό καλοκαίρι έως τώρα και μένει να δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο του!

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