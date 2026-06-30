Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7.15 π.μ., ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του άνδρα.

Για τις συνθήκες της πτώσης διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

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