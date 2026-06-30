Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Βάρη, όταν αστυνομικοί εντόπισαν σκύλο κλειδωμένο μέσα σε ΙΧ, σε κακή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια για να σώσουν το ζώο

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:45, στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Μυκόνου.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αντιλήφθηκαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε σκύλος, ο οποίος ήταν ανάσκελα και δεν έδειχνε καμία αντίδραση, ακόμη και όταν χτυπούσαν τα τζάμια.

Μπροστά στον κίνδυνο για τη ζωή του ζώου, έσπασαν δύο τζάμια του αυτοκινήτου, προκειμένου να το απεγκλωβίσουν.

Η «κηδεμόνας» φέρεται να προσπάθησε να απομακρυνθεί

Την ώρα της επέμβασης εμφανίστηκε η 48χρονη «κηδεμόνας» του σκύλου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς και φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το σημείο.

Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν, αφαίρεσαν τα κλειδιά του οχήματος και στη συνέχεια την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Η 48χρονη συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό κατάστημα ειδών για κατοικίδια, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, αφαιρέθηκε οριστικά από την 48χρονη η κηδεμονία του ζώου.

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