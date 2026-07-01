Μέγαρο Μαξίμου: Δείπνο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τον Κυριάκο και την Μαρέβα Μητσοτάκη

Δείπνο παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.



Η συνάντηση είναι μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, τις οποίες η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτήρισε σε ανάρτησή της «πιο ισχυρές από ποτέ»

Στο δείπνο συμμετέχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας με σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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