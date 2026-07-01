Η απίθανη ιστορία του Βασίλη Λεβέντη – Η είσοδος στη Βουλή, η σχέση με τον θετό γιο του και το «τηλεοπτικό φαινόμενο»

Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ήταν ο επί δεκαετίες πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, που έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια.

Η πολιτική του διαδρομή δεν ακολούθησε ποτέ τους συμβατικούς δρόμους. Επέμεινε στις ίδιες θέσεις για περισσότερα από σαράντα χρόνια, γνώρισε την πολιτική απομόνωση, έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο και τελικά «δικαιώθηκε» κοινοβουλευτικά, όταν η Ένωση Κεντρώων εισήλθε στη Βουλή το 2015, έπειτα από 23 χρόνια συνεχούς παρουσίας στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Με τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, η Ένωση Κεντρώων χάνει τον άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο κανείς με την ύπαρξη και την πορεία της. Για τους πολιτικούς του αντιπάλους (και όχι μόνο) υπήρξε μια αντισυμβατική προσωπικότητα, για τους υποστηρικτές του ένας πολιτικός που δεν εγκατέλειψε ποτέ τις αρχές του, ακόμη και όταν αυτές τον κρατούσαν για δεκαετίες μακριά από τα έδρανα της Βουλής.

Τα παιδικά χρόνια και οι σπουδές

Γεννημένος στις 2 Νοεμβρίου 1951 στη Μεσσήνη, μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου εγκαταστάθηκε η οικογένειά του. Το 1969 εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και μιλούσε άριστα αγγλικά και γερμανικά.

Το ΠΑΣΟΚ, η ρήξη, το οικολογικό κόμμα και η ίδρυση της Ένωσης Κεντρώων

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε, σύμφωνα με τα βιογραφικά του στοιχεία, στον αντιδικτατορικό αγώνα, καθώς ως φοιτητής είχε πολύγραφο και μαζί με άλλους συμφοιτητές του, τύπωνε και μοίραζε προκηρύξεις κατά της Χούντας, καλώντας τους πολίτες της Αθήνας σε εξέγερση.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η σχέση του με το κόμμα δεν κράτησε πολλά χρόνια. Διαφωνώντας με την πορεία που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ μετά την ανάληψη της εξουσίας, αποχώρησε και επέλεξε να χαράξει αυτόνομη πολιτική πορεία.

Στη δεκαετία του 1980 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα, συμμετείχε σε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές και επιχείρησε να εκφράσει έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο, μακριά από τη λογική του δικομματισμού.

Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, με στόχο -όπως ο ίδιος υποστήριζε- να εκφράσει τον χώρο του πολιτικού Κέντρου και τους ψηφοφόρους που θεωρούσε ότι είχαν μείνει πολιτικά άστεγοι.

Η τηλεοπτική περσόνα, η σάτιρα και η συνέντευξη με τις… πίτσες

Πολύ πριν αποκτήσει κοινοβουλευτική παρουσία, ο Βασίλης Λεβέντης είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από τις πολύωρες τηλεοπτικές εκπομπές του στο Channel 67 και αργότερα στο Channel 40, όπου σχολίαζε με έντονο ύφος την πολιτική επικαιρότητα.

Οι εκπομπές του απέκτησαν φανατικό κοινό, έγιναν αντικείμενο σάτιρας, αλλά ταυτόχρονα διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή πολιτική περσόνα. Παρά τις επικρίσεις και τη συχνή χλεύη, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη δημόσια παρουσία του, επιμένοντας στις ίδιες αναλύσεις για τη διαπλοκή, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη συναινέσεων.

Όταν το 1990 ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67, ίσως να μην φανταζόταν την αποδοχή που θα είχαν οι μοναχικές εκπομπές του, οι οποίες χάρισαν πολλές ξεχωριστές και κωμικές στιγμές.



Τα ξεσπάσματά του μετά από τηλεφωνήματα θεατών έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή τηλεοπτική ιστορία, αφού ο Βασίλης Λεβέντης δεν μάσαγε τα λόγια του.



Ήταν από τους λίγους πολιτικούς που πρέσβευαν ότι με τον τρόπο που κυβερνούν τα δύο μεγάλα κόμματα η χώρα βαδίζει ολοταχώς προς την χρεωκοπία, αλλά λίγοι τον πίστευαν.



Η τελευταία εκπομπή του καναλιού του έγραψε ιστορία και σήμερα μετράει κοντά στις 700.000 views, ενώ η ατάκα «να πεθάνουν οι προδότες» έμεινε για πάντα.



Η μεγαλύτερη ίσως νίκη του στην μικρή οθόνη ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στον Πάνο Παναγιωτόπουλο που τότε δούλευε στον Ant1, ο οποίος τον αντιμετώπισε από την αρχή σαν μια γραφική καρικατούρα παρά την δημοφιλία που είχε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων.



Αντίθετα ο Βασίλης Λεβέντης διατήρησε απόλυτα την ψυχραιμία του, απαντώντας ήρεμα ακόμη και στις πιο εμπρηστικές ερωτήσεις του Παναγιωτόπουλου που τον αντιμετώπισε με έπαρση.



Το πλήρωσε ειδικά στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όταν μια συνεργάτης του μπήκε στο στούντιο με μια πίτσα, την οποία ο δημοσιογράφος άνοιξε και πρόσφερε στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.



Ο τελευταίος παρέμεινε ψύχραιμος και ήρεμος λέγοντας στον Παναγιωτόπουλο: «Λυπάμαι γι’ αυτό που γίνεται, λυπάμαι για την Ελλάδα. Αντί να μάθει κάτι ο κόσμος από την σημερινή εκπομπή εσείς ασχολείστε με τις πίτσες;»

Η είσοδος της Ένωσης Κεντρώων στη Βουλή μετά από 23 χρόνια

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες η Ένωση Κεντρώων έμενε εκτός Βουλής, παρά τη συνεχή συμμετοχή της σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Η ανατροπή ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν το κόμμα συγκέντρωσε ποσοστό 3,43% και εξέλεξε εννέα βουλευτές, με τον ίδιο να εισέρχεται για πρώτη φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματός του.

Η εικόνα του Βασίλη Λεβέντη να κάθεται για πρώτη φορά στα βουλευτικά έδρανα θεωρήθηκε από πολλούς ως η προσωπική δικαίωση μιας επίμονης πολιτικής διαδρομής, που είχε αντέξει στον χρόνο παρά τις διαδοχικές εκλογικές αποτυχίες.

Κατά την κοινοβουλευτική του θητεία επέμεινε στις γνωστές θέσεις του υπέρ των πολιτικών συναινέσεων, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της διαφάνειας και του περιορισμού της σπατάλης στο Δημόσιο.

Στις εκλογές του 2019 η Ένωση Κεντρώων συγκέντρωσε 1,24% και έμεινε εκτός Βουλής, με τον ίδιο να ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική του παρουσία, χωρίς όμως να αποσυρθεί από τον δημόσιο διάλογο.

Η σχέση ζωής με τον θετό γιο του – Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατό του

Παρότι δεν απέκτησε βιολογικά παιδιά, ο Βασίλης Λεβέντης θεωρούσε γιο του τον Μάριο Γεωργιάδη, παιδί της συζύγου του Αναστασίας Μεντεσίδου από τον πρώτο της γάμο.

Ο ίδιος είχε αναλάβει την ανατροφή του από την παιδική του ηλικία και είχε μιλήσει δημόσια, με ιδιαίτερη συγκίνηση, για τη σχέση τους. «Δεν είχα δικό μου παιδί και αγαπώ πολύ τα παιδιά», είχε δηλώσει σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο Μάριος Γεωργιάδης ακολούθησε για ένα διάστημα την πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων το 2015, ενώ μετά τον θάνατο του πατέρα του τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία υπογράμμισε ότι «πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει».

«Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν ήταν βιολογικός του γιος, ο Βασίλης Λεβέντης δεν τον έκανε ποτέ να αισθανθεί «κάτι λιγότερο από παιδί του». «Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες. Είναι ο τρόπος που έζησες. Ο τρόπος που αγωνίστηκες. Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου», κατέληξε ο Μάριος Γεωργιάδης στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Η μάχη με τον κορωνοϊό στη ΜΕΘ

Το 2021 ο Βασίλης Λεβέντης έδωσε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, όταν νόσησε βαριά από κορωνοϊό.

Νοσηλεύτηκε για εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», διασωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα κρίσιμη. Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την περιπέτεια, αν και οι συνέπειες της ασθένειας επηρέασαν την υγεία του τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι το τέλος που γράφτηκε την 1η Ιουλίου 2026.

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