Σε τοξικό πολιτικό κλίμα η πολιτική ζωή μετά τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη – Πώς η ΝΔ βάζει στο επίκεντρο την τρομοκρατία  

Η πολιτική ζωή του τόπου μπαίνει και πάλι στο βαθύ τούνελ της τοξικότητας αυτή την φορά με ευθύνη του κυβερνώντος κόμματος. Την στιγμή που όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου καταδικάζουν την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στην Θεσσαλονίκη που είχε ως συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητάει την διαλεύκανση της τρομοκρατικής επίθεσης προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη κυβερνητικά στελέχη με επικεφαλής τον Γραμματέα του κόμματος Κώστας Κυρανάκη εξαπέλυσαν βαριές κατηγορίες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού λέγοντας ότι ευθύνεται για την αναβίωση της τρομοκρατίας επειδή ονόμασε το κόμμα του… ΕΛΑΣ.

Και επειδή κάπου εδώ έρχεται το τέλος της λογικής και ξεκινάει η ιστορία του παράλογου η κυβερνητική επιχειρηματολογία συνδέει τον ΕΛΑΣ Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό ) με τον εμφύλιο προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναβιώνει μέσω του ονόματος που έδωσε στο κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) μία εμφυλιοπολεμική κατάσταση.

Και προφανώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι τα κυβερνητικά στελέχη και ο Γραμματέας του κόμματος δεν γνωρίζουν ιστορία .Προτιμούν όμως να την αλλοιώσουν προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις συνδέοντας τον ΕΛΑΣ με τον εμφύλιο …

Πρώτος πέρασε στην επίθεση ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος υποστήριξε πως η Αριστερά διαχρονικά αντιτάχθηκε σε μέτρα ενίσχυσης της αστυνόμευσης, αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου και περιορισμού της αποφυλάκισης καταδικασμένων για τρομοκρατία.

Χρησιμοποιώντας, μάλιστα, εμπρηστική ρητορική εριξε την ευθύνη για την τρομοκρατία στη χώρα μας στον Αλέξη Τσίπρα φωτογραφίζοντάς τον ως ηθικό αυτουργό τον ίδιo, τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ, της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. «Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες»ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε από την πλευρά του ότι για χρόνια υπήρξε ανοχή σε καταλήψεις, επιθέσεις και άλλες έκνομες ενέργειες, εκτιμώντας ότι τέτοιες πρακτικές συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που επέτρεψε την ανάπτυξη ακραίων συμπεριφορών.

Η στάση της κυβέρνησης προφανώς έχει να κάνει με το τρομοκρατικό χτύπημα, η ένταση και το αφήγημα συνδέονται προφανώς με την κακή δημοσκοπική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η ΝΔ και από την οποία προσπαθεί να απεγκλωβιστεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της ΝΔ είναι πολύ πιο άσχημη από αυτή που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και ο Αντώνης Σαμαράς πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος απ ότι είχαν φανταστεί. Με δεδομένο δε ότι η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά κάπου στο 59% τα στελέχη της ΝΔ αναζητούν τρόπους για να τονώσουν το ενδιαφέρον των δεξιών ψηφοφόρων.

«Καλώ τα στελέχη της ΝΔ που θέλουν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές να μην φοβηθούν » είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης λες και η χώρα απειλείται από την κόκκινη λαίλαπα, ξεχνώντας ότι εδώ και επτά χρόνια κυβερνάει η ΝΔ. Με αυτή την ρητορική και την διασπορά του φόβου ότι εάν επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας οι δεξιοί ψηφοφόροι θα διωχθούν η ΝΔ επιχειρεί να συσπειρώσει γύρω της το δεξιό ακροατήριο, πηγαίνοντας την χώρα πολλά χρόνια πίσω.

Παράλληλα έστω και για λίγο η κυβέρνηση απεγκλωβίζεται από τα δύσκολα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών αλλάζοντας την ατζέντα και βάζοντας στην ημερήσια διάταξη το θέμα της τρομοκρατίας.

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