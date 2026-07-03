Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

Τη θεωρία της «τρομοκρατίας του ενός άκρου», αυτού της Αριστεράς, φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει σύσσωμη η κυβέρνηση, για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την τραγική κατάληξη μίας από αυτές.

Μάλιστα, φαίνεται ότι η «γραμμή» που έδωσε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ότι – για να το πούμε πολύ συνοπτικά – «φταίει και ο Τσίπρας που έδειχνε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα και γιατί το όνομα του κόμματός του παραπέμπει στον Εμφύλιο» (δεν παραπέμπει αλλά ποτέ μην αφήνεις την πραγματικότητα να σου χαλάσει μια καλή ιστορία…), αρέσει σε πολλά «γαλάζια» στελέχη.

«Ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα αποτυπώνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αριστερή τρομοκρατία που στοχοποιεί και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά» είπε στο Mega o υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς».

Ο ίδιος είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας και η νεολαία του πήγαινε μπροστά με πανό “Γεννήθηκα 17Ν”» και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ανοχή προς τους «μπαχαλάκηδες».

Κάτι μας λέει ότι σε λίγο θα ζητούν και δηλώσεις μετανοίας…

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