Ο Καρατζαφέρης στηρίζει Μητσοτάκη, «καρφώνει» Σαμαρά ως… προδότη

Σε… διαπρύσιο υποστηρικτή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ο βετεράνος πολιτικός, μάλιστα, εξαπέλυσε, μιλώντας στον ρ/σ STATUS FM 1077, δριμύτατη προσωπική επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για τα σχέδιά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. «Ο Σαμαράς είναι μια ιδιόρρυθμη περίπτωση. Ένας άνθρωπος που ανεβαίνει με τις προδοσίες. Η προδοσία όμως έχει ημερομηνία λήξης», δήλωσε για να προσθέσει ότι «εγώ του θυμίζω την τύχη του Νενέκου».

Ταυτόχρονα, ισχυρίστηκε ότι μεγάλα εκδοτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα στρέφονται πλέον κατά του πρωθυπουργού επειδή, όπως είπε, «δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις τους», κάνοντας λόγο για «εκβιαστές» και καλώντας τον πρωθυπουργό «να μην υποχωρήσει».

Σε… φαν του Κ. Μητσοτάκη έχει μετατραπεί ο Γ. Καρατζαφέρης και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή.

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