Ιράν: Η μακάβρια εικόνα «υποδοχής» των αμερικανικών πολεμικών δυνάμεων – «Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο» (photo)

Μετά τα σενάρια περί χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, η Τεχεράνη «υποδέχεται» τους αμερικανούς στρατιώτες με μία μακάβρια εικόνα.

«Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο», είναι ο τίτλος του μηνύματος του ιρανικού καθεστώτος, ενώ στην εικόνα βλέπουμε στρατιώτες να κουβαλούν στην πλάτη τους φέρετρα με την αστερόεσσα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι σκοπεύουν να στείλουν έναν αριθμό των στρατευμάτων τους για μια χερσαία επιχείρηση στο νότιο Ιράν. Καλώς ορίσατε στον κυνηγότοπο. Σας ευχαριστούμε που κουβαλάτε τα φέρετρά σας στις πλάτες σας», αναφέρει το μήνυμα του Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

