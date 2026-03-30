Ο Τζον Όλιβερ χλευάζει τον Τραμπ επειδή αποφεύγει τη λέξη «πόλεμος»: «Μιλάει σαν 6χρονο παιδί» (Video)

Ο Τζον Όλιβερ ξεκίνησε την εκπομπή Last Week Tonight της Κυριακής χλευάζοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποφύγει τη χρήση της λέξης «πόλεμος» εν μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

«Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα του, αν και ο Τραμπ προσπαθεί να μην χρησιμοποιήσει τη λέξη “πόλεμος” για λόγους που πιθανώς δεν θα έπρεπε να λέει δυνατά», είπε ο Όλιβερ, δείχνοντας ένα κλιπ του Τραμπ να εξηγεί γιατί δεν χρησιμοποιεί τον όρο.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη “πόλεμος” επειδή λένε ότι αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη πόλεμος, αυτό ίσως δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ. «Δεν τους αρέσει η λέξη πόλεμος επειδή υποτίθεται ότι πρέπει να λάβεις έγκριση, οπότε θα χρησιμοποιήσω τη λέξη “στρατιωτική επιχείρηση”, η οποία είναι στην πραγματικότητα αυτό που είναι».

Ο Όλιβερ απάντησε: «Τι; Μιλάει σαν 6χρονο παιδί ​​σε έναν άγνωστο: “Και η μαμά μου λέει ότι δεν επιτρέπεται να μιλάω για το πέος μου με άλλους ανθρώπους, παρόλο που όλοι έχουν ένα, λοιπόν, ούτε αυτή ούτε η αδερφή μου, αλλά ο μπαμπάς μου κι εγώ έχουμε πέη, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό όταν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τριγύρω, παρόλο που όλοι το ξέρουν γιατί έχουν τα δικά τους πέη εκτός αν δεν έχουν, αλλά εγώ έχω”».

Στη συνέχεια, ο Όλιβερ είπε ότι ανεξάρτητα από τη λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύγκρουση, «έχει επικρατήσει χάος». Συνόψισε τις πρόσφατες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της απειλής του Τραμπ να επιτεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα «ξεκινούσε πρώτα με τον μεγαλύτερο» σταθμό παραγωγής ενέργειας. Αυτό «θα ήταν έγκλημα πολέμου αν αυτός ήταν πόλεμος, αλλά ευτυχώς τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι», παρατήρησε ο Όλιβερ.

Ο Όλιβερ συνέχισε λέγοντας ότι ο Τραμπ είπε στη συνέχεια ότι αυτές οι επιθέσεις θα αναβληθούν μετά από καρποφόρες συνομιλίες με το Ιράν, τις οποίες το τελευταίο αρνήθηκε ότι έχουν καν πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία έως τις 6 Απριλίου, αν και το Ιράν βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις και συμμάχους. Σημείωσε ότι 2.000 Ιρανοί και 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής άλλων 10.000 στρατιωτών στην περιοχή.

«Σίγουρα μοιάζει σαν να βρισκόμαστε σε έναν περιττό πόλεμο χωρίς τελικό στόχο, αν και οι υποστηρικτές του προέδρου θα επιμείνουν ότι αν απλώς δεις τα πράγματα με τον σωστό τρόπο, όλα βγάζουν νόημα», είπε, δείχνοντας ένα κλιπ του γερουσιαστή της Λουιζιάνα Τζον Κένεντι, ενός Ρεπουμπλικάνου, να εκφράζει την άποψή του.

«Να γιατί πήγαμε στο Ιράν: Δεν είχαμε άλλη επιλογή», ​​είπε ο Κένεντι. «Ο πρόεδρος δεν ξεκίνησε πόλεμο. Αυτός… προσπαθούσε να σταματήσει έναν πόλεμο».

Ο Όλιβερ είπε: «Ω, το καταλαβαίνω. Μερικές φορές πρέπει να ξεκινήσεις έναν πόλεμο για να σταματήσεις έναν πόλεμο. Με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να “ξοδέψεις χρήματα για να βγάλεις χρήματα” ή να “προσποιηθείς μέχρι να τα βγάλεις” – ξέρετε, οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι όταν δεν έχουν μυαλό στα κεφάλια τους».

