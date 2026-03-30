Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε ένα πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη που διοικείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι το ίδρυμα χρησιμοποιήθηκε για έρευνα προηγμένων όπλων.

«Τις τελευταίες ημέρες, μια από τις κεντρικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις του IRGC επλήγη πρόσφατα, η οποία βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Ιμάμ Χοσεΐν – του κύριου στρατιωτικού ακαδημαϊκού ιδρύματος του IRGC, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως έκτακτο μέσο για τα στρατιωτικά σώματα του καθεστώτος», ανέφερε μια στρατιωτική δήλωση.

