Νέες απειλές και αναφορές για «σοβαρές συνομιλίες» – Χτύπημα του Ιράν σε διυλιστήριο στη Χάιφα, «όχι» στο σχέδιο 15 σημείων – Live οι εξελίξεις

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ οι ανησυχίες εντείνονται μετά την εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι υπάρχουν σοβαρές συνομιλίες με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς», έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο, αλλά απείλησε ότι εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ανατινάξουν ό,τι έχει στρατηγική και ανθρωπιστική σημασία για το Ιράν.

Το Ιράν απορρίπτει την πλειονότητα των προτάσεων που αποδίδονται σε τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις απέναντι στη Βηρυτό και την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση σε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, και όχι οι ιρανικές δυνάμεις.

Live όλες οι εξελίξεις:

