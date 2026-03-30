search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 14:49

Νέες απειλές Τραμπ: «Αν δε συμφωνήσει το Ιράν θα ανατινάξουμε όλους τους σταθμούς ενέργειας και πετρελαίου που έχει» – Όλες οι εξελίξεις

trump greenland

Σύνθετο παραμένει το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία που έθεσε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, όμως ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (30/3) πως η Τεχεράνη έχει απορρίψει το σχέδιο των Αμερικανών.

Συγκεκριμένα, ο Εσμαΐλ Μπακάι χαρακτήρισε «μη ρεαλιστικές, αδικαιολόγητες και υπερβολικές» τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, ενώ δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κάνει καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής».

«Αυτό που έχει συζητηθεί είναι μηνύματα που λάβαμε μέσω μεσαζόντων που δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να διαπραγματευτούν», δήλωσε ο Μπακάι σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Η τελευταία απάντηση έφερε νέες απειλές ωστόσο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του είπε πως περιμένει από το «νέο και πιο λογικό καθεστώς» να συμφωνήσει με τις προτάσεις του, προειδοποιώντας όμως πως «αν δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη “παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!)».

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία – πράγμα που πιθανότατα θα συμβεί – και αν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δραστηριότητα» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμα. Αυτό θα αποτελέσει αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν σφαγίασε και σκότωσε κατά τη διάρκεια της 47ετούς «Βασιλείας του Τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ιράν, Ισραήλ, Λίβανο και Κουβέιτ.

Ο IDF εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας (30/3) ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν στόχο κρίσιμες στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Αντίθετα όμως με τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ, η Τεχεράνη ενημέρωσε ότι έχουν πληγεί και κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία έχει εξαπολύσει φονικές επιδρομές και στη Βηρυτό, μετά και την εντολή Νετανιάχου για επέκταση ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, με τον IDF να προωθείται ολοένα και περισσότερο παρά τη σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ. Φυλάκιο του λιβανικού στρατού στην περιοχή Αλ-Αμερίγε, κοντά στη Μανσούρι, επλήγη από δύο βλήματα άρματος μάχης του ισραηλινού στρατού, σε σημείο που αποτελεί την τελευταία στρατιωτική θέση μετά την αποχώρηση των δυνάμεων από τα συνοριακά φυλάκια στον δυτικό τομέα.

Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλική επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου Bazan στη Χάιφα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στη δεξαμενή.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από άμεσο χτύπημα ή από πτώση συντριμμιών. Η Χεζμπολάχ πάντως ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της στόχευσαν τη ναυτική βάση στη βόρεια πόλη Χάιφα του Ισραήλ με «μπαράζ προηγμένων πυραύλων».

Ζωντανά όλες οι εξελίξεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

trakter_agrotes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

5G-Seagul_COSMOTE TELEKOM
ADVERTORIAL

marinella–new
ΕΛΛΑΔΑ

Pasok (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VASILIS_GOUMAS_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

doukas laliwtis skandalidis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

pasok synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

