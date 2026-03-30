ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 23:12
Ισπανία: Σεξουαλική επίθεση το ανεπιθύμητο χειροφίλημα, το σκεπτικό της απόφασης 

Το να δώσει κανείς χειροφίλημα σε κάποιο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεσή του συνιστά σεξουαλική επίθεση και όχι απλή παρενόχληση στον δρόμο, απεφάνθη το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, σε μια απόφαση που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η απόφαση της ανώτατης δικαστικής αρχής της Ισπανίας επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική επίθεση, αφού άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο, χωρίς τη συναίνεσή της, μία γυναίκα σε μια στάση λεωφορείου.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η υπεράσπισή του κατηγορουμένου ήθελε να επανεξεταστεί η υπόθεση με την υποβάθμιση της κατηγορίας σε «παρενόχληση στον δρόμο», όμως οι δικαστές εκτίμησαν πως κάθε σωματική επαφή στο πλαίσιο μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως υπερβαίνει αυτήν την κατηγορία και ότι ο δράστης θα έπρεπε να καταβάλει το πρόστιμο των 1.620 ευρώ που είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Για εκείνους, δεν ήταν μια «απλή κίνηση που συνίστατο στο να της πιάσει το χέρι (…) καθώς ο ενάγων ενήργησε με την πρόθεση να παραβιάσει τη σεξουαλική ακεραιότητά της: Της έπιασε το χέρι φιλώντας το, προτείνοντας με τις πράξεις του να τη συνοδεύσει προσφέροντάς της χρήματα και αυτό δύο φορές».

«Επομένως, διαπράχθηκε μια σεξουαλική επίθεση υπό την έννοια ότι η πράξη περιγράφει μια επαφή σεξουαλικής φύσης και προσέγγισης που το θύμα δεν είχε καμία υποχρέωση να υποστηρίξει, με ένα περιεχόμενο ξεκάθαρα σεξουαλικό και μία επίθεση στο θύμα υποβιβάζοντάς το σε ένα αντικείμενο», συνέχισε η απόφαση.

Το Δικαστήριο θεωρεί πως το γεγονός του να παίρνει κανείς το χέρι μιας γυναίκας και να το φιλάει χωρίς τη συναίνεσή της, σε ένα πλαίσιο όπου ο αυτουργός εκφράζει μια σεξουαλική πρόθεση (όπως το να προτείνει να της δώσει χρήματα για τον συνοδεύσει) συνιστά μια επιβολή της βούλησης του δράστη επί της σεξουαλικής ελευθερίας του θύματος.

Η Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ψήφισε έναν πρωτοποριακό νόμο στην Ευρώπη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών το 2004.

