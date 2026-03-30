Θα γίνει ο πόλεμος στο Ιράν το Βατερλώ του Τραμπ;  O Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί πια να «ξεφύγει» από την πραγματικότητα 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες διακηρύσσει τη νίκη του κατά του καθεστώτους των μουλάδων της Τεχεράνης. Το να διακηρύσσει βέβαια τη νίκη του, δεν σημαίνει ότι, αυτή έχει πράγματι, επιτευχθεί.

Την ώρα που Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε ιστορική επιτυχία, η παγκόσμια κοινότητα προετοιμάζεται για μία παρατεταμένο χάος στην παγκόσμια οικονομία.

Η αρχή του Τραμπ

Ο πόλεμος δοκιμάζει τη βασική αρχή με την οποία λειτουργεί ο Τραμπ εδώ και δεκαετίες: να κατασκευάζει μια αφήγηση, να τη δηλώνει ως αλήθεια και να πιέζει αδιάκοπα τον κόσμο να την αποδεχτεί. Η αρχή αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική σε επιχειρηματικά συμβούλια στο Μανχάταν, στην τηλεόραση και ακόμη και στον πυρήνα της εξουσίας στην Ουάσιγκτον. Στην περίπτωση, όμως του Ιράν το «πεδίο παραμόρφωσης της πραγματικότητας» που δημιουργεί φαίνεται ότι βρίσκει τα όρια του.

«Πρόκειται για πόλεμο και δεν μπορείς απλώς να επιβάλεις μια νίκη επειδή το θέλεις», σχολίασε η Tara Setmayer ιδρύτρια του Seneca Project. «Οι Αμερικανοί δεν στηρίζουν αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί βρισκόμαστε εκεί ή πώς μοιάζει η νίκη».

Ο Τραμπ ανατράφηκε με την πεποίθηση ότι μπορεί να έχει αυτό που θέλει. Μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ο πατέρας του, Fred Trump, ήταν πλούσιος κατασκευαστής ακινήτων. Του έμαθε να μην απολογείται ποτέ και να μην δείχνει αδυναμία. Στην εκκλησία, που περνούσε τις Κυριακές με την οικογένεια του, ήταν πάστορας ο Norman Vincent Peale, συγγραφέας best seller The Power of Positive Thinking.

Η βιογράφος Gwenda Blair δήλωσε ότι ο Τραμπ όταν πήγαινε σχολείο έλεγε ότι ήθελε να γίνει διάσημος. «Όταν ήταν στο λύκειο, στη στρατιωτική ακαδημία, είχε ήδη πει στον συγκάτοικό του ότι στόχος του ήταν να γίνει διάσημος. Είχε καταλάβει ότι το να είσαι διασημότητα σου επιτρέπει να παραποιείς την πραγματικότητα, να τη γλιτώνεις, να γίνεις όσο το δυνατόν πιο μεγάλος. Ο συγκάτοικός του περιέγραψε τον Τραμπ ξαπλωμένο στο κρεβάτι του στο κοιτώνα να ανακοινώνει τα σχέδιά του να γίνει διάσημος. Κατάλαβε ότι αυτό ήταν το εισιτήριο και είχε δίκιο. Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότεροι άνθρωποι προσελκύονται από αυτή τη φήμη και τόσο πιο πρόθυμοι είναι να παραβλέψουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει, επειδή μπορείς να τους πεις εσύ τι συμβαίνει. Μπορείς να τους πεις τι βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους, ενώ αυτό που βρίσκεται πραγματικά μπροστά στα μάτια τους είναι πολύ πιο βαρετό, λιγότερο δραματικό και λιγότερο συναρπαστικό».

Η στρατηγική αυτή λειτούργησε όταν ανέλαβε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης. Συνήθιζε να υπερβάλλει τα πλούτη του. Παρουσίαζε το Trump Taj Mahal ως το «όγδοο θαύμα του κόσμου» και υποσχόταν στους επενδυτές ότι θα βγάλουν χρήματα. Το Trump Taj Mahal ένα χρόνο μετά τα εγκαίνια του χρεοκόπησε. Οι επιχειρήσεις του έχουν πτωχεύσει έξι φορές, χωρίς ο ίδιος να δηλώσει προσωπική πτώχευση.

Ενίσχυσε τη φήμη του, παρουσιάζοντας το ριάλιτι The Apprentice. Εσήλθε στην πολιτική προωθώντας θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι Μπάρακ Ομπάμα είχε γεννηθεί εκτός ΗΠΑ. Παρά τους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του, κέρδισε τις εκλογές του 2016.

Τα όρια της

Στην πρώτη του θητεία δημιούργησε τη δική του πραγματικότητα, λέγοντας πάνω από 30.000 ψεύδη, αλλά ήρθε ο κορονοϊός και η πραγματικότητα δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί. Έχασε από τον Τζο Μπάιντεν, αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι έγινε νοθεία.

Αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες ενέδωσαν, επικυρώνοντας τη διεστραμμενη πραγματικότητα του Τραμπ. Έχουν εγκωμιάσει την ηγεσία τους στις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν κάνει παραχωρήσεις γύρω από τους δασμούς. Έχουν συμφωνήσει ακόμα και ότι του άξιζε το Νόμπέλ Ειρήνης. Όμως, τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας έφεραν τη θετική σκέψη του στα όρια της. Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να την καταρρίψει.

Ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές δυσκολίες. Δεκατρεις Αμερικανοί έχουν ήδη χάσει τις ζωές τους και έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ιράν δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Αντίθετα, προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακή κρίση μπλοκάροντας το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρώην αξιωματούχος Joel Rubin επισημαίνει ότι η πίστη του Τραμπ στη νοητική του υπεροχή έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο λειτουργίας του πολέμου. «Είναι σαφές ότι πιστεύει στη δύναμη του μυαλού να ελέγχει τα γεγονότα και να καθορίζει πως τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Το θέμα είναι ότι οι Ιρανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να υποκύψουν στο αφήγημα του. Υπάρχουν δοκιμασμένοι τρόποι να κερδίσεις πολέμους και να τους τερματίσεις, είτε με τη δύναμη των όπλων είτε με τη διπλωματία, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική, τη δύναμη της θέλησης ή την πεποίθηση ότι η αντίπαλη πλευρά θα κάνει αυτό που θέλουμε».

Θα είναι το Ιράν το Βατερλό του;

Σύμφωνα με τα Αμερικανικά ΜΜΕ ο Τραμπ έχει ήδη κουραστεί και επιθυμεί να αποχωρήσει από τον πόλεμο. Αν το κάνει θα επιχειρήσει να παρουσιάσει την εκστρατεία σαν ιστορική επιτυχία, την οποία μόνο εκείνος θα μπορούσε να επιτύχει.

Ο Larry Jacobs από το Center for the Study of Politics and Governance at the University of Minnesota εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι το Βατερλώ του Τραμπ. «Το Ιράν είναι το Βατερλώ του Τραμπ. Είναι η κατάρρευση του μύθου του. Ο Τραμπ έχει φτάσει στη στιγμή της αλήθειας. Η κατασκευασμένη πραγματικότητα που προβάλλει εδώ και δεκαετίες αποκαλύπτεται πλέον ως μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση, με σοβαρές συνέπειες για τις ζωές των ανθρώπων, την οικονομία και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο».

