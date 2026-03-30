Ντουμπάι: Πακέτο στήριξης 237,6 εκατ. ευρώ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 237,6 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσαν οι αρχές του Ντουμπάι, με στόχο την ενίσχυση πολιτών, οικογενειών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εγκρίθηκαν μέτρα στήριξης συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ντίρχαμ (237,6 εκατ. ευρώ), προκειμένου να βοηθηθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Έμφαση στη στήριξη πολιτών και κατοίκων

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης αντανακλά την «ακλόνητη προσήλωση» του Ντουμπάι στους πολίτες και τους κατοίκους του, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η σύρραξη έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επηρεάζοντας σημαντικά τις οικονομίες των κρατών του Κόλπου.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε παράλυση του Στενού του Oρμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται, υπό φυσιολογικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που κατευθύνονται στις διεθνείς αγορές. Εξέλιξη που έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Διαβάστε επίσης:

