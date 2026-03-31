Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Κάντο όπως η… Ισπανία – Και η Ιταλία απαγόρευσε σε αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν σε βάση στη Σικελία

Στη «γραμμή Σάντσεθ» φαίνεται ότι μπαίνει και η Ιταλία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, απαγόρευσε σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν σε βάσεις στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, οι αρχές της χώρας δεν επέτρεψαν σε αεροσκάφη με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή να προσγειωθούν – μάλλον για ανεφοδιάσμό – σε βάση στη Σικελία, με το αιτιολογικό ότι τα σχέδια πτήσης φέρεται να υποβλήθηκαν χωρίς την κατάλληλη άδεια και δεν χαρακτηρίζονταν ως αποστολές ρουτίνας ή υλικοτεχνικής υποστήριξης, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούσαν επίσημη έγκριση και κοινοβουλευτική εποπτεία.

Επίσης, το πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, αρνήθηκε να δώσει την άδεια επισημαίνοντας ότι δεν είχε ζητηθεί καμία επίσημη έγκριση και ότι δεν είχε ζητηθεί η γνώμη της ιταλικής στρατιωτικής διοίκησης. Το σχέδιο πτήσης κοινοποιήθηκε, ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα, και οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο για τακτικές ή εφοδιαστικές πτήσεις που καλύπτονται από την ισχύουσα συνθήκη της Ιταλίας με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία έχει απαγορεύσει στα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνονται προς την εμπόλεμη περιοχή να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τις αμερικανικές βάσεις σε ισπανικό έδαφος, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, μάλιστα, έθεσε και θέμα συμμετοχής της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

