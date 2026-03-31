search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 13:16

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Κάντο όπως η… Ισπανία – Και η Ιταλία απαγόρευσε σε αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν σε βάση στη Σικελία

C-130_new

Στη «γραμμή Σάντσεθ» φαίνεται ότι μπαίνει και η Ιταλία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, απαγόρευσε σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν σε βάσεις στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, οι αρχές της χώρας δεν επέτρεψαν σε αεροσκάφη με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή να προσγειωθούν – μάλλον για ανεφοδιάσμό – σε βάση στη Σικελία, με το αιτιολογικό ότι τα σχέδια πτήσης φέρεται να υποβλήθηκαν χωρίς την κατάλληλη άδεια και δεν χαρακτηρίζονταν ως αποστολές ρουτίνας ή υλικοτεχνικής υποστήριξης, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούσαν επίσημη έγκριση και κοινοβουλευτική εποπτεία.

Επίσης, το πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, αρνήθηκε να δώσει την άδεια επισημαίνοντας ότι δεν είχε ζητηθεί καμία επίσημη έγκριση και ότι δεν είχε ζητηθεί η γνώμη της ιταλικής στρατιωτικής διοίκησης. Το σχέδιο πτήσης κοινοποιήθηκε, ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα, και οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο για τακτικές ή εφοδιαστικές πτήσεις που καλύπτονται από την ισχύουσα συνθήκη της Ιταλίας με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία έχει απαγορεύσει στα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κατευθύνονται προς την εμπόλεμη περιοχή να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τις αμερικανικές βάσεις σε ισπανικό έδαφος, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, μάλιστα, έθεσε και θέμα συμμετοχής της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maria-karystianou
kideia–new
30032026yptp-1
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
OASTH
Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
tel_aviv_new
aithousa apostolakis tzakri
iisous-nazaret-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

maria-karystianou
kideia–new
30032026yptp-1
1 / 3