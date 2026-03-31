ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:33
Έξαλλος με την Ισπανία ο Ρούμπιο: «Θα επανεξετάσουμε τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ»

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε την Ισπανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ για περιορισμένη υποστήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επανεξετάσει τη συμμαχία μετά το πέρας της σύγκρουσης.

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν ότι η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο είναι δεσμευμένες να υπερασπισθούν, τους αρνήθηκε να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της και καυχήθηκε γι’ αυτό, σύμφωνα με το κείμενο σχολίων του στο Αλ Τζαζίρα που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, από το υπουργείο του.

Δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον συνάντησε αντίσταση για να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία και αλλού.

Το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή επιτρέπει να σταθμεύουν στο εξωτερικό στρατεύματα και εξοπλισμός, δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Όμως αν το ΝΑΤΟ είναι μόνο για να υπερασπιζόμαστε εμείς την Ευρώπη αν δεχθούν επίθεση, αλλά μετά να μας αρνούνται δικαιώματα σε βάσεις όταν τις έχουμε ανάγκη, αυτό δεν είναι μια πολύ καλή διευθέτηση».

«Είναι δύσκολο να παραμείνουμε δεσμευμένοι και να λέμε ότι αυτό είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι όλο αυτό θα πρέπει να επανεξετασθεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ «δεν μπορεί να είναι δρόμος μιας μόνο κατεύθυνσης».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Θα έχουμε το χρόνο να το αντιμετωπίσουμε μετά».

Η Ισπανία έκλεισε πρόσφατα τον εναέριο χώρο της για τις πτήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και είχε νωρίτερα εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποήσουν για επιχειρήσεις τις βάσεις Ρότα και Μορόν στην Ανδαλουσία.

Τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών εξασφαλίζουν η Ισπανία και οι ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ γι’ αυτό που θεωρεί ανεπαρκή υποστήριξη στη σύγκρουση.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας δεν εφαρμόζεται στον πόλεμο αυτό, που εξαπολύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αγωνία στον Ισημερινό: Αγνοείται αλιευτικό με 19 επιβαίνοντες – Την Πέμπτη το τελευταίο στίγμα

Έτοιμος για λήξη του πολέμου με κλειστό το Στενό του Ορμούζ ο Τραμπ – Μπαράζ εκρήξεων σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Όλες οι εξελίξεις

FT: Αντιπρόσωπος του Χέγκσεθ επεδίωξε επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία πριν την επίθεση στο Ιράν – Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στον δρόμο – Χειροπέδες στους γονείς

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το ΙΧ του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Κακοκαιρία «Erminio»: Κόκκινος συναγερμός για την Αττική – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

Κηδεία Μαρινέλλας: Η στιγμή που ο Τάκης Ζαχαράτος «λυγίζει» μπροστά στο φέρετρο (Video)

Έτοιμος για λήξη του πολέμου με κλειστό το Στενό του Ορμούζ ο Τραμπ – Μπαράζ εκρήξεων σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Όλες οι εξελίξεις

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στον δρόμο – Χειροπέδες στους γονείς

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το ΙΧ του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Κακοκαιρία «Erminio»: Κόκκινος συναγερμός για την Αττική – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

