Αγωνία στον Ισημερινό: Αγνοείται αλιευτικό με 19 επιβαίνοντες – Την Πέμπτη το τελευταίο στίγμα

Αλιευτικό σκάφος από τον Ισημερινό με δεκαεννέα επιβαίνοντες αγνοείται εδώ και πέντε ημέρες, ανέφεραν χθες Δευτέρα ο πλοιοκτήτης και συγγενείς των ναυτικών.

Το σκάφος έδωσε στίγμα για τελευταία φορά την Πέμπτη στις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), μετά τον απόπλου του από τη Μάντα, το κυριότερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας της Λατινικής Αμερικής — και σημαντικό κόμβο για τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω Ειρηνικού.

«Ζητάμε τη βοήθεια όλων των αρχών, να κινητοποιηθούν, τις παρακαλούμε, να μη μας εγκαταλείψουν», είπε στον Τύπο ο Κρίστιαν Μεντόσα, στον οποίο ανήκει το αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με τον κ. Μεντόσα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του πλοίου «τέσσερα αεροσκάφη» πέταγαν στην περιοχή.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της εξαφάνισης του πλοίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού υπό τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγει εντατικές περιπολίες και επιχειρήσεις στη θάλασσα για την αναχαίτιση της εμπορίας ναρκωτικών.

«Είμαστε όλοι απελπισμένοι, θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε να ξέρουμε πως τους είδαν, πού είναι, ότι είναι καλά», τόνισε σε δημοσιογράφους η Ντιάνα Λούκας, σύζυγος του μάγειρα του πλοίου.

