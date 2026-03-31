search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 08:39

FT: Αντιπρόσωπος του Χέγκσεθ επεδίωξε επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία πριν την επίθεση στο Ιράν – Διαψεύδει το Πεντάγωνο

PeteHegseth

Χρηματομεσίτης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times το οποίο δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα (31/3), με το αμερικανικό Πεντάγωνο να το διαψεύδει και να απαιτεί να ανακληθεί.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» κι απαίτησε να ανακληθεί αμέσως. Ωστόσο παραμένει πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της βρετανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά. Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόση ελευθερία είχε ο χρηματομεσίτης να προχωρά σε επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού Χέγκσεθ, ούτε αν είχε προσωπικά γνώση ο υπουργός για τη θέση που επιδίωξε.

«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Παρνέλ.

Ούτε η BlackRock, ούτε η Morgan Stanley απάντησαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν το δημοσίευμα από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η πληροφορία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας εν μέσω εξέτασης διαφόρων τοποθετήσεων στις αγορές πριν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει τον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Κάποιες από τις επενδύσεις που προσελκύουν την προσοχή μπορεί να ήταν απλώς πονταρίσματα, ωστόσο ειδικοί εγείρουν ερωτήματα σε κάποιες περιπτώσεις για εσωτερική πληροφόρηση, ή διαρροές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

zacharatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

trump_isfahan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

trump_isfahan_new
ΚΟΣΜΟΣ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3