ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:32
Απίστευτη απόδραση γυναίκας με χειροπέδες μέσα από το παράθυρο περιπολικού (Video)

michigan-apodrasi-peripoliko

Μια κινηματογραφική απόδραση κατέγραψε ο φακός στο Muskegon Heights του Μίσιγκαν, όταν μια γυναίκα με χειροπέδες κατάφερε να γλιστρήσει έξω από το μισάνοιχτο παράθυρο ενός περιπολικού και να τραπεί σε φυγή, χωρίς να την αντιληφθούν οι αστυνομικοί.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα σταθμευμένο σε χώρο εγκαταλελειμμένης επιχείρησης. Κατά τον έλεγχο, ταυτοποίησαν τον οδηγό, όμως η γυναίκα συνοδηγός δεν έφερε έγγραφα. Αφού ελέγχθηκαν τα δακτυλικά της αποτυπώματα διαπιστώθηκε ότι εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα για παραβίαση των όρων αναστολής της, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι αρχές τη συνέλαβαν, της φόρεσαν χειροπέδες και την έβαλαν στο πίσω κάθισμα του περιπολικού.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και έγινε γρήγορα viral, δείχνει την ξανθιά γυναίκα να ελέγχει προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο μέσα από το πίσω παράθυρο. Εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι το τζάμι ήταν μισάνοιχτο, λειτούργησε ως… ακροβάτης.

Βγήκε με το κεφάλι προς τα έξω από το παράθυρο, παρά τις χειροπέδες και εξαφανίστηκε τρέχοντας στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο πέρα, απασχολημένοι με τον έλεγχο ενός άσπρου ημιφορτηγού και αντελήφθησαν την απουσία της μόνον όταν ένας από αυτούς πλησίασε το περιπολικό και χτύπησε το τζάμι, για να βρει το πίσω κάθισμα…. άδειο.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών αρχών, περίπου 40 λεπτά μετά την απόδραση, σημειώθηκε απόπειρα εισβολής σε κατοικία της περιοχής, με την αστυνομία να θεωρεί ως κύρια ύποπτη τη γυναίκα που δραπέτευσε και η οποία παραμένει ασύλληπτη.

Πλέον αντιμετωπίζει ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει:

Απόδραση από αστυνομική κράτηση.

Κακούργημα για εισβολή σε κατοικία.

Παραβίαση των όρων της αναστολής της.

google_news_icon

peripoliko new
PERIPOLIKO NEW
kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
zacharatos-new
trump_isfahan_new
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
trump_isfahan_new
iisous-nazaret-new
peripoliko new
PERIPOLIKO NEW
kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
