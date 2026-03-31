Μανία μεγαλοπρέπειας: Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ για έξοδα 3,6 εκατ. ευρώ για… ανακαίνιση γραφείων

Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, καθώς διέρρευσε πως αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις γραφείων για το ποσό των 49 εκατ. ευρώ.

Οι αντιδράσεις δεν ήταν ωστόσο για τις ανακαινίσεις, αλλά γιατί μέσα στο έργο, υπήρχε μη δημοσιοποιημένο μπάτζετ για μια αίθουσα συνεδριάσεων 450 θέσεων κόστους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει το Politico.

Το προτεινόμενο «κέντρο συνεδριάσεων», σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα, προορίζεται να φιλοξενεί τις ολομέλειες της Επιτροπής, στις οποίες συμμετέχουν 329 μέλη και πραγματοποιούνται έως έξι φορές ετησίως. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές, όπως θαλάμους διερμηνέων, χώρους για VIP και εγκαταστάσεις για τα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, η απουσία του έργου από τις επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εκπρόσωποι των εργαζομένων κάνουν λόγο για ελλιπή ενημέρωση και χαρακτηρίζουν το σχέδιο υπερβολικό, με έναν συνδικαλιστή να το περιγράφει ως «μεγαλομανές».

Το σχέδιο ανακαίνισης περιλαμβάνει επίσης σημαντικές παρεμβάσεις, όπως την κατεδάφιση των δύο κατώτερων ορόφων και της εσωτερικής αυλής του κτιρίου Bertha von Suttner, καθώς και ενός γειτονικού κτιρίου. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, το νέο συνεδριακό κέντρο θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα μέσω ενοικίασης σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με προβλεπόμενα συνολικά οφέλη και εξοικονομήσεις που φτάνουν τα 15,47 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 17 ετών.

Παρά τα πιθανά οικονομικά οφέλη, τα συνδικάτα εκφράζουν ανησυχίες για την κατανομή των χώρων, υποστηρίζοντας ότι τα νέα σχέδια ευνοούν τους αιρετούς εκπροσώπους εις βάρος του διοικητικού προσωπικού. Επιπλέον, το έργο συνεπάγεται πρόσθετα κόστη, καθώς θα απαιτηθεί η ενοικίαση προσωρινού κτιρίου για δύο χρόνια, με ετήσιο κόστος που εκτιμάται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, πρόσθετες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από καταγγελίες για αμφιλεγόμενες προσλήψεις, με επίκεντρο σύμβαση ασυνήθιστα μεγάλης διάρκειας. Αν και η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων παραμένουν.

Η τελική απόφαση για το μέλλον του έργου αναμένεται στις αρχές Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

