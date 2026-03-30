ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:43
ΚΟΣΜΟΣ

30.03.2026 12:01

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος κόλαφος Σάντσεθ στον Τραμπ – Κλείνει τον εναέριο χώρο της Ισπανίας για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις

Νέος κόλαφος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τα σχέδιά του για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία έκλεισε επίσημα τον εναέριο χώρο της σε πτήσεις που εμπλέκονται στην Επιχείρηση Επική Οργή, την οποία εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Όχι μόνο απαγορεύει τη χρήση των αεροπορικών βάσεων σε Κάδιθ (αεροπορική βάση Ρότα) και Σεβίλλη (βάση Μορόν) από μαχητικά αεροσκάφη ή ιπτάμενα τάνκερ, αλλά και απαγορεύει τη διέλευση από ολόκληρο το FIR Μαδρίτης.

Έτσι, η Μαδρίτη παρεμποδίζει τα αμερικανικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία, να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της στον πόλεμο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσινγκτον απέσυρε το σχέδιό της για την ανάπτυξη βομβαρδιστικών B-52 και B-1 στο Μορόν μετά από διαβούλευση με τη Μαδρίτη και αναγκάζεται να υποχρεώσει τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά να παρακάμπτουν την Ιβηρική Χερσόνησο.

Παράλληλα, η Ισπανία εξετάζει και τον περιορισμό παροχής διευκολύνσεων σε πλοία που συμμετέχουν στην στρατιωτική επιχείρηση.

Οι ισπανικές αρχές φέρεται να κάνουν εξαίρεση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεται ο εναέριος χώρος της χώρας τους. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε στην απόφαση πριν από μερικές ημέρες λέγοντας ότι «αρνηθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση των αεροπορικών βάσεων Ρότα και Μορόν για αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η χρησιμοποίηση των βάσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – που λειτουργούν από κοινού με τις ΗΠΑ αλλά υπό ισπανική κυριαρχία – είναι εκτός πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Όλα τα σχέδια πτήσης που εξετάζουν ενέργειες που σχετίζονται με την επιχείρηση στο Ιράν έχουν απορριφθεί. Όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών».

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΕ ετοιμάζει πλάνο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο Όρμπαν κερδίσει τις εκλογές στην Ουγγαρία 

Βόρεια Κορέα: Στρατιώτες σπάνε τσιμέντα με το κεφάλι μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (Video)

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ εξετάζει επιχείρηση για να πάρει το ιρανικό ουράνιο – Ο IDF βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου

ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Παράσταση διαμαρτυρίας για το οργανόγραμμα

ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανικό χτύπημα - Πολύνεκρες επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

