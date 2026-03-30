Η ΕΕ ετοιμάζει πλάνο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο Όρμπαν κερδίσει τις εκλογές στην Ουγγαρία 

Η ΕΕ συζητά σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο μακροχρόνιος «αντίπαλός» της, ο Βίκτορ Όρμπαν, κερδίσει άλλη μία θητεία, σύμφωνα με το Politico.

O Ούγγρος πρωθυπουργός είναι πίσω 9 μονάδες στις δημοσκοπήσεις (είχε φτάσει ως και 20) και φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο αυτή τη στιγμή να διατηρήσει την θέση του, ειδικά από την στιγμή που το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλα εσωτερικά και η προεκλογική του καμπάνια έχει επικεντρωθεί στον… Ζελένσκι αντί στα προβλήματα της χώρας του.

Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ γνωρίζοντας την επιρροή που έχει η Ρωσία πάνω του, έχει ένα πλάνο ώστε να τον παραγκωνίσει στο συμβούλιο των «27».

Αυτό αναφέρουν δέκα διπλωματικές πηγές στο Politico. Το πλάνο της ΕΕ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλλαγή στον τρόπο ψηφοφορίας, περαιτέρω περικοπή χρηματοδότησης, ακόμη και αποπομπή.

«Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια», δήλωσε ο Μάικλ ΜακΓκραθ, Ευρωπαίος επίτροπος για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων οικονομικών κυρώσεων.

Ο αντίπαλος του Ορμπαν, ο Πέτερ Μάγιαρ, είναι φιλοευρωπαίος, κατά της Ρωσίας και δείχνει αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η προπαγάνδα του Όρμπαν για να τον χτυπήσει, ήταν να βγάλει σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, μια προσωπική του στιγμή με μία σύντροφό του σε δωμάτιο σπιτιού, κάτι που δεν έγινε τελικά καλοδεχούμενο από τους πολίτες και του γύρισε μπούμεραγκ.

Ο Όρμπαν αποτελεί εδώ και καιρό «αγκάθι» για την ΕΕ, πιο πρόσφατα μπλοκάροντας ένα δάνειο προς την Ουκρανία που είχε εγκρίνει τον Δεκέμβριο. Για πολλούς στην ηγεσία της ΕΕ, αυτό ξεπέρασε τα όρια. «Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα», δήλωσε έντονα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Είναι απολύτως απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ουγγαρία».

Στη συνέχεια ήρθαν κατηγορίες ότι η Βουδαπέστη διατηρούσε επαφές με τη Μόσχα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και ότι ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο χρησιμοποιούσε τα διαλείμματα των συνεδριάσεων της ΕΕ για να ενημερώνει τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Αν ο Όρμπαν κερδίσει τις εκλογές, «τα γάντια θα βγουν», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, που μίλησε ανώνυμα, όπως και άλλοι στο άρθρο.

«Πολλοί θεωρούν ότι έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή με το μπλοκάρισμα του δανείου προς την Ουκρανία και ότι πρέπει να γίνει κάτι. Το τι θα γίνει δεν είναι ακόμη σαφές», είπε δεύτερος διπλωμάτης.

Τρίτος διπλωμάτης επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις αντιμετώπισης του Όρμπαν καθώς θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να αλλάξει στάση αν επικρατήσει ξανά.

Τι έχει στο τραπέζι η ΕΕ

Η ΕΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει ήδη σκεφτεί να αλλάξει τον τρόπο ψηφοφορίας και έχει και εναλλακτικές.

Μία επιλογή είναι η επέκταση της χρήσης της ειδικής πλειοψηφίας που συνήθως απαιτεί το 55% των κρατών-μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ να ψηφίσουν υπέρ σε ευαίσθητους τομείς που σήμερα απαιτούν ομοφωνία, όπως η εξωτερική πολιτική ή στοιχεία του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – MFF).

Τρεις διπλωμάτες υποστήριξαν έντονα αυτή την επιλογή, με έναν να επισημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη διάθεση να εξεταστούν τρόποι για να γίνει πιο αποτελεσματική η λήψη αποφάσεων στην ΕΕ μέσω της αύξησης της χρήσης της ειδικής πλειοψηφίας.

«Αν θέλεις να αντιδράς γρήγορα, χρειάζεσαι περισσότερες αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία» αναφέρει διπλωματική πηγή.

