«Πολιτικό σαμποτάζ»: Οι ηγέτες της ΕΕ κατηγορούν την Ουγγαρία ότι υπονομεύει την υποστήριξη προς την Ουκρανία

Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγόρησαν την Ουγγαρία ότι σαμποτάρει την υποστήριξη προς την Ουκρανία την παραμονή της τέταρτης επετείου της πλήρους εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφότου η προκλητική Βουδαπέστη μπλόκαρε νέα οικονομικά μέτρα κατά της Μόσχας.

Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ απέτυχαν να πείσουν την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν τη Δευτέρα να εγκρίνει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ και ένα δάνειο που αποσκοπεί να βοηθήσει το Κίεβο να καλύψει τις στρατιωτικές και οικονομικές του ανάγκες. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ουγγαρίας ως «πολιτικό σαμποτάζ».

Η διαμάχη απειλεί να επισκιάσει μια προσεκτικά χορογραφημένη επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των βασικών Ευρωπαίων εταίρων του. Αρκετοί ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να επισκεφθούν το Κίεβο την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επέτειος έρχεται μετά από έναν βάναυσο και παγωμένο χειμώνα κατά τον οποίο η Ρωσία έχει συστηματικά διαλύσει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Το Κίεβο, η Οδησσός και το Χάρκοβο έχουν πληγεί σοβαρά.

Παρά την επιδείνωση των συνθηκών για τους αμάχους, η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα είναι εκπληκτικά αισιόδοξη. Σε συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι επέμεινε ότι η Ουκρανία «σίγουρα δεν χάνει». Από τα τέλη Ιανουαρίου οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν ανακαταλάβει 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ένας ακόμη γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη αργότερα αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ο Κίρυλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι. Ο Μπουντάνοφ παραδέχτηκε ότι δεν είναι μυστικό ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, «δεν προχωρούν ομαλά». «Σαφώς προχωράμε μπροστά», είπε.

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί να τροποποιήσει τις αρχικές απαιτήσεις του. Θέλει η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που δεν ελέγχει η Ρωσία. Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει κάτι τέτοιο, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ να συμφωνήσει.

Μιλώντας στο BBC, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η παραίτηση από την περιφέρεια του Ντόνετσκ θα σήμαινε «εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν εκεί». Υπονόησε ότι ο Πούτιν «έχει ήδη ξεκινήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο», προσθέτοντας: «Το ερώτημα είναι πόση περιοχή θα μπορέσει [ο Πούτιν] να καταλάβει και πώς να τον σταματήσει».

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία αφότου ο Λευκός Οίκος τερμάτισε πέρυσι κάθε άμεση στρατιωτική βοήθεια. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους έχουν σαμποταριστεί από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, στενούς συμμάχους των ΗΠΑ και τα πιο φιλικά προς τη Μόσχα μέλη της ΕΕ. Και οι δύο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η Βουδαπέστη αναφέρει ότι θα μπλοκάρει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας έως ότου η Ουκρανία επαναλάβει την παράδοση πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε ότι διακόπτει την επείγουσα βοήθεια προς την Ουκρανία λόγω της διακοπής των παραδόσεων πετρελαίου.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι το Κρεμλίνο ευθύνεται για τη διακοπή. Ισχυρίζεται ότι ρωσικές βόμβες κατέστρεψαν τον αγωγό τον περασμένο μήνα. Τη Δευτέρα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς προκάλεσαν ζημιές σε ένα αντλιοστάσιο πετρελαίου στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, το οποίο αποτελεί μέρος του δικτύου Ντρούζμπα.

Φτάνοντας για μια συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, παραπονέθηκε ότι η Ουκρανία συμπεριφερόταν με «πολύ εχθρικό τρόπο» απέναντι στη χώρα του. «Παρακαλώ ρωτήστε τους Ουκρανούς γιατί σταμάτησαν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία», είπε, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τάσσεται υπέρ του Κιέβου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, επέκρινε την απόφαση της Ουγγαρίας να μπλοκάρει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Ήταν «σοκαριστική», υποστήριξε, δεδομένου ότι η ίδια η Βουδαπέστη δέχτηκε εισβολή από σοβιετικά στρατεύματα τον 20ό αιώνα. Είπε ότι η αντιουκρανική ρητορική του Όρμπαν απευθυνόταν σε εγχώριο κοινό, πριν από τις εκλογές του Μαρτίου.

Ο Σικόρσκι πρόσθεσε: «Θα περίμενα ένα πολύ μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης από την Ουγγαρία προς την Ουκρανία. Αντίθετα, το κυβερνών κόμμα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρότητας προς το θύμα της επιθετικότητας και… τώρα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό στις γενικές εκλογές».

Άλλοι ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέτισαν φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Μιλώντας σε μια εκδήλωση υπέρ του Κιέβου στο Βερολίνο, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η επέτειος της Τρίτης σηματοδότησε «τέσσερα τερατώδη χρόνια πολέμου». «Απευθύνω έκκληση για άλλη μια φορά στους Ευρωπαίους εταίρους μας – μην εγκαταλείψετε την υποστήριξή σας, την κοινή μας υποστήριξη, προς την Ουκρανία», είπε.

Ο Μερτς πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που θα μπορούσε να αποφασίσει για την ευημερία ολόκληρης της ηπείρου μας. Κανείς δεν μπορεί να πει σήμερα αν τα όπλα θα σιγήσουν στην Ουκρανία σε έξι εβδομάδες, σε έξι μήνες ή ακόμα και αργότερα. Αλλά εργαζόμαστε για να σιγήσουν το συντομότερο δυνατό».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τη δέσμευση της χώρας του στην Ουκρανία ως «ακλόνητη», κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον ηγέτη της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, έναν άλλο σημαντικό υποστηρικτή της Ουκρανίας. Ο Πούτιν «δεν κερδίζει τον πόλεμο», αλλά δεν είναι ούτε έτοιμος να κάνει ειρήνη, δήλωσε ο Στουμπ στο Παρίσι.

Ο Βαλέριι Ζαλουζνί, πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο άνθρωπος που θεωρείται ο πιο κατάλληλος αντίπαλος του Ζελένσκι σε μελλοντικές προεδρικές εκλογές, προσπάθησε να υποβαθμίσει οποιοδήποτε άμεσο ενδιαφέρον για την κορυφαία θέση της χώρας – αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα μετά το τέλος του πολέμου.

Μετά από ομιλία του στο Λονδίνο, ο Ζαλουζνί είπε ότι οι εικασίες ότι ήθελε να διεκδικήσει την προεδρία ισοδυναμούσαν με «παραλογισμό» – και είπε ότι δεν είχε «την παραμικρή ευκαιρία να σκεφτεί τι θα συμβεί μετά τον πόλεμο». Μόνο μετά το τέλος του στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να υπάρξει «συζήτηση για το προσωπικό μου μέλλον», είπε.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι η Ουκρανία χρειάζεται 588 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανοικοδομηθεί από την καταστροφή που προκλήθηκε από την ολοκληρωτική επίθεση της Ρωσίας το 2022. Το ποσό είναι 12% υψηλότερο από ό,τι πέρυσι. Οι περιοχές του Ντόνετσκ και του Χάρκοβο στην πρώτη γραμμή θα απαιτούσαν τις περισσότερες επενδύσεις, ενώ το Κίεβο θα χρειαζόταν 15 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακάμψει, ανέφερε.

