«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.

Η χιονοθύελλα θα μπορούσε ενδεχομένως να πληροί τον ορισμό του κυκλώνα-βόμβας, δήλωσε ο Φρανκ Περέιρα, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς όπως εξήγησε αυτό συμβαίνει όταν μια καταιγίδα προκαλεί πτώση της πίεσης κατά τουλάχιστον 24 millibars σε 24 ώρες.

«Αναμένουμε ότι θα πέσει κατά τουλάχιστον αυτό το μέγεθος κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 ωρών», δήλωσε ο Περέιρα και συνέχισε λέγοντας «νομίζω ότι τελικά θα πληροί τον ορισμό του κυκλώνα-βόμβας».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι ισχυροί άνεμοι της καταιγίδας θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνθήκες λευκής ομίχλης και χαρακτήρισε το φαινόμενο «Ιστορικά/Καταστροφική Καταιγίδα» νοτιοανατολικά της Βοστώνης προς Πρόβιντενς.

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά.

Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού είχε φτάσει τα 40 εκατοστά, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα ενταθεί μέχρι το απόγευμα, τοπική ώρα.

Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών (Κονέτικατ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Ρόουντ Άιλαντ) έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την κυκλοφορία για όλα τα οχήματα. Τα σχολεία, οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πολλά καταστήματα, δεν άνοιξαν τις πύλες τους σήμερα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν ήταν επίσης κλειστή.

Περισσότερες από 5.800 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας. Ανεστάλησαν επίσης πολλά δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

Περίπου 660.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, εκ των οποίων 265.000 στη Μασαχουσέτη και 130.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από το γειτονικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν. Όμως η χιονοθύελλα δεν εμπόδισε τους Νεοϋορκέζους να πάνε στη δουλειά τους, αν και ήταν σαφώς λιγότεροι και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX February 23, 2026

«Νόμιζα ότι θα ήμουν μόνη μου» είπε, αιφνιδιασμένη, η Εβαντζελίν Πλακάς, γύρω στις 9 το πρωί στον σταθμό της Τάιμς Σκουέρ. Επέστρεφε στο σπίτι της αφού εργαζόταν όλη τη νύχτα ως προσωπικό ασφαλείας και βρήκε τη θύελλα «πανέμορφη, με απίστευτα χρώματα».

Στο ίδιο βαγόνι, ο 25χρονος Κρις είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι του, όμως προτίμησε να πάει στο γραφείο. «Το περίμενα, μόνο που έχει λιγότερους συρμούς στο μετρό», σχολίασε.

The New York City Blizzard of 2026 in Central Park pic.twitter.com/zVFb1fM3MM — Bagels & Walks (@BagelsAndWalks) February 23, 2026

Άλλοι επέλεξαν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη και να επιστρέψουν στο σπίτι τους για τηλεργασία. «Έκανε κρύο, υγρασία, είχε πολύ αέρα. Αλλα ήταν όμορφα», είπε ο 45χρονος Κρις Κρόουελ.

To those who are saying this isn’t a blizzard…well, this is a blizzard

🌬️❄️❄️❄️ New York City #blizzard2026 pic.twitter.com/dJMstJbgp3 — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Στο Γουίλντγουντ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ο Βίνσεντ Γκριρ, ήταν, αντιθέτως, «μπουχτισμένος». «Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, πάγωσα!» είπε, καθαρίζοντας με το φτυάρι το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε χθες ότι η θύελλα αυτή θα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η πόλη την τελευταία δεκαετία. Απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια του.

New York Mayor Zohran Mamdani announced a travel ban and NYC's first school snow day since 2019 under blizzard warnings. Read more here: https://t.co/Xp3e9RNGB2 pic.twitter.com/jjXSgASDtb — The Associated Press (@AP) February 23, 2026

«Ιστορικών διαστάσεων» αναμένεται ότι θα είναι η κακοκαιρία και στη Βοστόνη, σύμφωνα με τη δήμαρχο Μισέλ Γου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το κύμα ψύχους στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, κυρίως από υποθερμία. Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περίπου 100 θάνατοι.

Από χθες, στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας με θέρμανση, για όσους έχουν ανάγκη.

Διαβάστε επίσης:

Η επικίνδυνη κλιμάκωση του Τραμπ: Η απειλή προς το Ιράν και η αβεβαιότητα για το μέλλον

Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία