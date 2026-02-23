search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 01:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 19:41

Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο

23.02.2026 19:41
MITSOTAKIS_ERDOGAN

Αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι υποδέχτηκε στις 11 Φεβρουαρίου στην Τουρκία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε την ευκαιρία, όπως είπε, «να αξιολογήσει διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

«Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων». 

«Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Διαβάστε επίσης:

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

Τρόμος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: «Δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές να βγούμε έξω», σοκάρει η μαρτυρία Έλληνα

Συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mykolaiv police
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

xioni-nea-iorki-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

narkoploio
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

pae ilioupoli
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στην ΠΑΕ Ηλιούπολη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής της

mitsotakis_erdogan_1002-1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο» – Μήνυμα αποτροπής συγκρούσεων και αναφορά στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 00:14
mykolaiv police
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

xioni-nea-iorki-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

narkoploio
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

1 / 3