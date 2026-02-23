search
ΚΟΣΜΟΣ

23.02.2026 19:28

Τρόμος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: «Δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές να βγούμε έξω», σοκάρει η μαρτυρία Έλληνα

23.02.2026 19:28
Το χάος που επικρατεί στο Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», μετέφερε ο Έλληνας κάτοικος στη χώρα, Έρμαν Κότσιρας.

«Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα τώρα. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε μεγάλα προβλήματα με τα καρτέλ εδώ στο Μεξικό. Περίπου ένα χρόνο πριν είχαμε τον “Μάγιο” Σαμπάδα. Τώρα μάθαμε για το μεγάλο καρτέλ που έστελνε σε όλο τον κόσμο ναρκωτικά και (σ.σ. υπάρχουν συγκρούσεις) με τον στρατό, με την αστυνομία», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως περιέγραψε, στη Γουαδαλαχάρα επικρατεί κατάσταση που μοιάζει εμπόλεμη ζώνη: «Ο κόσμος είναι στον δρόμο, βενζινάδικα καίγονται, και λεωφορεία, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ, τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, τα μαγαζιά είναι κλειστά, κανείς δεν θέλει να βγει έξω γιατί εκεί είναι η αστυνομία και τα καρτέλ. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Είμαστε μέσα στο σπίτι και δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές να βγούμε έξω, δεν μπορούμε να πάμε να ψωνίσουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό, έχει συμβουλεύσει τον κόσμο να μην βγαίνει έξω και να μην πηγαίνει στη δουλειά του γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, τόσο στην πόλη της Γουαδαλαχάρα και την πόλη της Πουέρτο Βαγιάρτα όσο και τα χωριά που βρίσκονται σε κοντινό βουνό όπου το καρτέλ έχει το αρχηγείο του.

Για το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, απάντησε ότι «δεν είμαι σίγουρος αν είναι fake news».

